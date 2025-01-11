影／民眾黨釘孤枝抗議綠色威權 彰化小草發動遊覽車北上聲援
民眾黨前黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，2日再度遭到羈押，民眾黨今天將在中正紀念堂自由廣場舉辦「111釘孤枝」集會活動，彰化縣黨部主委、縣議員張雪如說，彰化縣約有5百位小草要北上聲援，一定要盡全力拯救柯文哲，並抗議綠色威權的政治追殺。
民眾黨今天將舉行「111 釘孤枝，綠色威權，司法不公」集會活動，張雪如說，原本彰化是要2部遊覽車載黨員、支持者北上參加，沒想到近日電話接不完，只得加開共4部遊覽車，今天上午分別從員林市的黨部和彰化市火車站發車，由於實在調不到更多遊覽車，其他彰化「小草們」將自行開車，或搭高鐵、台鐵北上參加。
張雪如說，最近接到許多支持者電話打氣，表示大家一定要團結、要盡全力救柯文哲，因為司法不公，分明是政治追殺，人民一定不服，「阿北」柯文哲三進二出看守所，不只小草為阿北叫屈，最近新加入黨員大增，很多人看不慣這種政治迫害，大家開始不相信司法，一定要用具體行動表達人民的怒火。
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