竹北小草北上包車釘孤枝 新竹縣民眾黨議員率隊出發

台灣民眾黨今天在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會活動，新竹小草們也沒有缺席，分別在竹北及竹東都有包車，上午11時許已出發北上，更有不少小草來不及報名遊覽車，只能選擇自行開車前往。

民眾黨新竹縣議員林碩彥表示，因為報名的人數踴躍，加上志工預訂遊覽車時，遇到遊覽車缺車情況，使得包車數量受限制，不少小草都沒辦法搭上遊覽車包車，只能自行開車前往，不過新竹縣竹北市及竹東鎮都有小草自發包車北上。

新竹小草們今天上午10點即頂著寒風在新竹縣政府前廣場集合，林碩彥指出，小草們都不畏寒風，更自行準備物資，打算今天長期抗戰，更號召北上怒吼表達心聲，對於司法不公表達不滿。

前來聲援的李小姐表示，現在的司法存在極度不公，柯文哲不僅被判天價交保金，且羈押期一延再延、一押再押，非常誇張，對比鄭文燦、林秉文，現在的司法令人失望。

她指出，對於小草來說，如果柯文哲行為有瑕疵，當然必須負起責任，但北檢的證據實在過於薄弱，她也不滿控檢方「金流時間地點都沒有就被判羈押，那哪天會不會我們百姓隨便Key Excel是不是也會被關」。