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民眾黨「111釘孤枝」 國民黨中央幹部下午將參加遊行

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤下午將出席民眾黨「111釘孤枝」遊行，但他強調此舉並非針對任何個案，而是響應黨主席朱立倫呼籲「捍衛司法正義」。本報系資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤下午將出席民眾黨「111釘孤枝」遊行，但他強調此舉並非針對任何個案，而是響應黨主席朱立倫呼籲「捍衛司法正義」。本報系資料照片

民眾黨發起「111釘孤枝：還我司法正義」遊行，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤下午將與黨副秘書長江俊霆、發言人楊智伃參加活動。凌濤表示，參加遊行是響應黨主席朱立倫呼籲「捍衛司法正義」，無關任何個案，強調面對民主倒退與威權威脅，沒人能置身事外。

凌濤指出，民眾黨近期有核心人士坦言2024總統選舉未能合作，是白營部分決策者擔心「政黨票會流失」，並承認對估票經驗不足，甚至對外道歉，既然已說出大白話，此事就應該「翻頁」了。民眾黨主席柯文哲也為此付出代價，在民進黨執政下，司法審判過程明顯有差別待遇，相信小草也不會容許黨內部分人士再跟綠營有牽連。

凌濤表示，藍白未能在大選合作，藍營部分支持者仍有情緒，但面對綠營新潮流大老及其金主陳啟莊大喇喇設局與檢察官餐敘、八八會館購地集團的黃國杰等人大手大腳、林秉文棄保潛逃還發文嗆聲，大家必須放下成見，集中力量，就像立法院審議財劃法與產業發展促進法，彼此互動合作是必然的。

藍營部分幹部下午將出席白營遊行活動，對司法審理過程「高度針對性」、「雙重標準」及「違反偵查不公開」表達強烈不滿，但凌濤重申此舉並非針對任何個案，而是響應黨主席朱立倫呼籲「我是熱愛台灣民主的台灣人，我堅決反對綠色威權，捍衛台灣的司法正義」。

京華城 柯文哲

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