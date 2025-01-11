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新竹小草參戰 4台遊覽車坐滿北上「釘孤枝」
民眾黨今天在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會，新竹市代理市長邱臣遠表態響應，今天上午10時許「新竹小草」們也不缺席，冒著寒風，分乘4輛遊覽車北上，約160人共乘前往。
新竹小草們也自備標語牌，上面寫著：「拒絕獨裁、人權還來」還有「綠色恐怖、濫押濫訴」等。
「司法的問題已經很嚴重」，前來聲援從事建築行業的陳先生指出，即使「阿北」柯文哲有嫌疑，也不至於到需要羈押，現在狀況已經不在正常合法程序，所以想要北上聲援。
民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，這次活動因為事出突然，加上車輛調度有點難，包括從外縣市調，共調了4輛車，志工群組內的報名在3天內就結束，也不太來得及對外公開呼籲，也向其他支持者致歉，要請其他支持者自己搭車。
李國璋也提到，就他們接收到的訊息，其實本來就有很多民眾自己開車北上，從新竹到台北距離也不遠，這次有不同的上車點，共4車約160人都坐滿，最主要還是車輛調度不易，也祝福這次的活動圓滿順利，希望大家都能平安，達到活動的目的。
被問到活動目的，李國璋表示，這次主要是抗議司法對柯主席的不公平的對待，也希望除了針對柯主席的待遇外，也要訴求司法一定要公開、公平、公正，能夠一起適用，如果按照北檢的作為，交保制度幾乎在台灣是可以廢除了，希望是無論黨派都要做到公開、公平。
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