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民眾黨111「釘孤枝」綠議員嗆：是單挑打架鼓勵暴力？
民眾黨111「釘孤枝」活動，今天登場。北市議員陳怡君批評，「釘孤枝」的口號就是單挑打架的意思，這是在鼓勵使用暴力、意圖製造肢體衝突，身為法學博士的黃國昌，竟然利用這種粗暴的言語、語焉不詳的邏輯，鼓動小草上街頭，簡直是精神錯亂、丟盡法律人的臉。
陳怡君黃國昌身為法學博士，不使用專業的法律角度來說服司法，反而是用情緒勒索、操弄民粹，實在太離譜還說，且柯文哲案可說是國民黨舉發。她說，跟傅崐萁情同兄弟的黃國昌，現在是失憶了嗎？當初是國民黨的議員自己去告發京華城案，怎麼到了現在，把所有責任打包綑一綑，推說是民進黨追殺柯文哲？
陳怡君還說，當初在台北市議會有關於台智光、北士科，以及京華城案，其實都是由跨黨派小組，藍、白、綠議員報名參加，不分黨派都有參與。現在黃國昌搖身一變，為了選黨主席、壯大自己的聲勢，不惜把舉發柯文哲的「加害者」國民黨拉來跟自己站隊，一起扮演受害者的荒謬戲碼。
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