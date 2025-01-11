「釘孤枝我們來了！」民眾黨嘉義黨部3輛遊覽車 黨員小草們情緒高昂
民眾黨嘉義黨部上午出動3輛遊覽車北上，參與中央黨部號召上街釘孤枝，捍衛司法正義，近200名群眾穿戴防寒衣物上車，大家情緒高昂，北上挺「阿伯」，批「綠色威權、司法不公」。
陳姓婦人說，釘孤枝行動很棒！柯P遭收押至今，看到民進黨不斷用司法手段追殺「阿伯」，大家很憤慨，卻苦無出氣宣洩管道，有這次行動，讓民進黨看看「我們不是毛毛雨，而是大風大雨。」
有黨員說，北上參加釘孤枝很開心，反對民進黨中央執政對民眾黨搞「政治偵防、政治追殺」，「我們若不展現民意團結抵抗行動，會讓政治如同俄羅斯對付反對黨的惡劣手段一樣。」
帶隊的民眾黨嘉義黨部部副主委許正憲說，釘孤枝行動訴求「拒絕獨裁、人權還來」、「綠色恐怖濫押濫訴」、「綠色威權」，原以為柯文哲辭主席再被羈押，會引發退黨潮，反而入黨人數增加，新黨員遍及各行各業，入黨者不滿綠營專制霸權、司法不公。
柯文哲涉案被羈押逾4個月，嘉義未出現退黨，黨員及小草們相信「阿伯」清白，柯文哲剛被羈押，嘉義黨部出動2輛遊覽車北上聲援柯文哲，還在去年9月辦「嘉義新聲」開講活動聲援「阿伯」，民眾黨號召群眾上街「釘孤枝」，嘉義黨員及小草們紛紛主動報名，反應熱度比上次柯文哲剛被羈押北上聲援人數還多。
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