尾牙不吃了！台中響應「釘孤支」 43輛遊覽車、2000人北上

民眾黨台中市黨部號召響應「1.11釘孤枝」上街頭，今天一早售結近2000人冒著寒冷，分乘43輛遊覽車北上。台中市黨部主委江和樹說，司法令人無法相信，今天天冷，竟召集到43輛遊覽車，很多人「尾牙都不吃了」，連7旬長者也來了。

逾百名民眾黨支持者、小草等，今天一早就穿著防寒外套、帽子，在台中大里十九甲健康公園集合，高舉「政治迫害、侵害人權」、「抗議司法不公」等字牌聲援柯文哲。

江和樹說，司法令人無法相信，今趁司法節一起北上，上次動員遊覽車達18輛就很多，此次召集到43輛，尤其今日天冷，還有很多人「尾牙都不吃了」共同響應，也有70多歲民眾到場，來參加「釘孤枝」。

江和樹呼籲，賴清德總統、政府應好好思考，為什麼人民站出來抗議司法不公。柯文哲7000萬交保，還戴上電子腳鐐，還放不過他？柯父九十多歲還在醫院，有需要這樣？這次有很多國民黨立委、議員都有聲援，藍委羅廷瑋送來礦泉水支持這活動，在支持者都無法接受走上街頭之際，關心關愛，這就是台灣的力量，我們一起捍衛。