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尾牙不吃了！台中響應「釘孤支」 43輛遊覽車、2000人北上

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市黨部主委江和樹和民眾黨支持者今集結在大里十九甲健康公園，搭遊覽車北上響應「釘孤枝」。記者趙容萱／攝影
台中市黨部主委江和樹和民眾黨支持者今集結在大里十九甲健康公園，搭遊覽車北上響應「釘孤枝」。記者趙容萱／攝影

民眾黨台中市黨部號召響應「1.11釘孤枝」上街頭，今天一早售結近2000人冒著寒冷，分乘43輛遊覽車北上。台中市黨部主委江和樹說，司法令人無法相信，今天天冷，竟召集到43輛遊覽車，很多人「尾牙都不吃了」，連7旬長者也來了。

逾百名民眾黨支持者、小草等，今天一早就穿著防寒外套、帽子，在台中大里十九甲健康公園集合，高舉「政治迫害、侵害人權」、「抗議司法不公」等字牌聲援柯文哲

江和樹說，司法令人無法相信，今趁司法節一起北上，上次動員遊覽車達18輛就很多，此次召集到43輛，尤其今日天冷，還有很多人「尾牙都不吃了」共同響應，也有70多歲民眾到場，來參加「釘孤枝」。

江和樹呼籲，賴清德總統、政府應好好思考，為什麼人民站出來抗議司法不公。柯文哲7000萬交保，還戴上電子腳鐐，還放不過他？柯父九十多歲還在醫院，有需要這樣？這次有很多國民黨立委、議員都有聲援，藍委羅廷瑋送來礦泉水支持這活動，在支持者都無法接受走上街頭之際，關心關愛，這就是台灣的力量，我們一起捍衛。

南投70歲謝姓支持者說，看見司法太不公平，今日聲援要為下一代發聲，也為自己爭取權利，這種司法過程一般人民都看不過去，雖今日天冷，但他身體還好，就來聲援；台中洪姓夫妻表示，先不論柯有沒有貪汙，但看到司法審判過程有兩套標準，危害一般人民對司法信任，認為有必要站出來發聲。

台中市黨部主委江和樹和民眾黨支持者今集結在大里十九甲健康公園，搭遊覽車北上響應「釘孤枝」。記者趙容萱／攝影
台中市黨部主委江和樹和民眾黨支持者今集結在大里十九甲健康公園，搭遊覽車北上響應「釘孤枝」。記者趙容萱／攝影
台中市黨部主委江和樹和民眾黨支持者今集結在大里十九甲健康公園，搭遊覽車北上響應「釘孤枝」。圖／江和樹提供
台中市黨部主委江和樹和民眾黨支持者今集結在大里十九甲健康公園，搭遊覽車北上響應「釘孤枝」。圖／江和樹提供
台中市黨部主委江和樹和民眾黨支持者今集結在大里十九甲健康公園，搭遊覽車北上響應「釘孤枝」。記者趙容萱／攝影
台中市黨部主委江和樹和民眾黨支持者今集結在大里十九甲健康公園，搭遊覽車北上響應「釘孤枝」。記者趙容萱／攝影

京華城 柯文哲 民眾黨

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