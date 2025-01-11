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撇藍只聲援不「身」援釘孤枝 李彥秀：我以黨職身分參加

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨今將舉行「111釘孤枝」活動，國民黨方面開放個別參加，不採大規模動員。圖／聯合報系資料照片
民眾黨今將舉行「111釘孤枝」活動，國民黨方面開放個別參加，不採大規模動員。圖／聯合報系資料照片

為聲援民眾黨前主席柯文哲面臨再被收押禁見，民眾黨今日展開「111釘孤枝」活動，於中正紀念堂自由廣場前集結，抗議司法不公。國民黨方面開放個別響應，國民黨主席朱立倫僅聲援而不會到場。國民黨立委李彥秀表示，她將以國民黨副秘書長、文傳會主委身分參加，「這就是國民黨的立場」。

朱立倫日前第一時間聲援民眾黨「釘孤枝」，因朱未以黨主席身分參加，僅開放個別參加，國民黨聲援不「身」援，不免被認為力道不夠。

國民黨秘書長黃健庭昨也表態，他因有其他行程，故不參加民眾黨今日活動。他說，朱立倫鼓勵有心要參與的，都可以一起上街頭表達聲音。

目前有超過10名以上國民黨立委將參加民眾黨活動，到活動開始時，仍可能增加。

李彥秀說，司法節這一天，民眾黨與國民黨走上街頭捍衛司法正義，更是台灣2300萬人發出沉痛的怒吼，看到法務部長鄭銘謙說「歡迎通緝要犯自己投案」，台灣人不生氣嗎？

李彥秀表示，國民黨會有超過10位立委到場支持司法正義的訴求，她也會以黨副秘書長以及文傳會主委的身份，用行動表示支持，這就是國民黨的立場，這就是國民黨的主張。朱立倫主席正式公開表達對活動的力挺，不能親自出席，除了處理家中事務外（朱的父親過世），也是避免讓今天活動對於司法正義的訴求，被民進黨惡意操弄成「政黨對抗」。「今天不為司法正義講話，明天將沒有人為我講話。」

有藍營人士表示，今天活動其實是民眾黨的主場，國民黨不能喧賓奪主，「明面上」不能大張旗鼓動員，以免模糊焦點。國民黨不是不能大動員，但必須考慮到假設藍營大動員，這場活動的焦點將從「抗議司法不公」，轉移成「藍白合」，這會失焦。

該人士也說，另一個重點是，也有藍營縣市首長正與司法案件纏訟中，國民黨面對這些司法案件，都說「尊重司法，毋枉毋縱」，假設大動員，會不會被誤認是在趁機幫藍營縣市首長聲援，被扣一個藍白合流「干擾司法」的帽子，又被模糊焦點？所以開放個別參加，對活動本身、對國民黨本身，都是較好的做法。

京華城 柯文哲

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