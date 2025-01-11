柯文哲壓線提抗告 高院仍在閱卷：尚無裁定時間

民眾黨前主席柯文哲涉京華城與政治獻金假帳案遭起訴，檢方二度抗告成功，北院2日第三次召開羈押庭，逆轉裁定4人羈押禁見，柯文哲認為，滯留海外的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，昨天趕在壓線前遞交抗告狀。台北地院將柯文哲、威京集團主席沈慶京等四人的抗告狀併送台灣高等法院，合議庭昨天已開始審閱卷證。

高院今天早上10時指出，合議庭仍在審閱卷證中，因抗告卷證繁多，是否今日會裁定，目前還沒有確定的時間；意即目前只能等候。

原本台灣高等法院抽出黃翰義為受命法官，審判長為劉嶽承，古瑞君為陪席法官，但因劉公假至高雄參加司法盃球賽，高院依事務分配，由黃擔任審判長，同庭的古瑞君法官、王耀興法官陪席。合議庭將在閱完四人抗告理由後，判斷可採不可採，再寫裁定書。