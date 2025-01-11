疑釘孤枝妨害司法又被打臉 法務部：尊重集遊自由

民眾黨號召支持者今天上街「釘孤枝」，立法院司法及法制委員會民進黨召委鍾佳濱昨晚變更下周一議程，改為「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。不過，繼司法院報告指號召民眾上街，應受憲法集會保障，打臉鍾佳濱後，法務部報告也表示，尊重集遊自由，若涉刑責應視個案而定。

法務部書面報告中首先貼出法條，說明了關於現行犯定義，並指出，憲法第14條規定人民有集會自由，與憲法第11條規定言論、講學、著作及出版自由，同屬表現自由範疇，為實施民主政治最重要的基本人權。

法務部表示，為保障人民集會、遊行之自由，維持社會秩序，集會、遊行應依集會遊行法之相關規定辦理，於符合集會遊行法所辦理之集會遊行，法務部予以尊重。但集會遊行中，因個案具體狀況，如有妨害公務、秩序或言語、暴力攻擊執法人員可能涉及刑事責任，包括「妨害公務罪」、「聚眾妨害公務罪」、「聚眾不解散罪」、「眾施強暴脅迫罪」、「煽惑他人犯罪或違法抗命罪」、「不遵從解散及制止命令之罪」等。

法務部指出，有關號召民眾上街對抗司法審判者是否為妨害司法公正罪之現行犯，法務部對於符合集會遊行法所辦理之集會遊行，基於對於表意自由之保障，均予以尊重，集會遊行中是否涉及相關刑事責任，仍應視具體個案，視號召之內容是否涉及恐嚇內容、煽惑他人犯罪、違背法令或抗拒合法命命，號召者有無強暴脅迫之意圖、是否已聚眾，是否經命令解散而不解散、是否已構成恐嚇、妨害名譽、妨害公務、侮辱公務員等相關法律之構成要件後，再視相關行為是否構成刑事訴訟法第88條第2項、第3項所定之現行犯或準現行犯判斷。