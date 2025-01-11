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小草上街是妨害司法？當年這些人都上街頭要求司法改革

聯合報／ 記者蕭白雪/台北即時報導
全國改革司法行動聯盟以全民參與司法改革做為訴求，舉辦「一○一九為司法復活而走」遊行。圖／聯合報系資料照
全國改革司法行動聯盟以全民參與司法改革做為訴求，舉辦「一○一九為司法復活而走」遊行。圖／聯合報系資料照

民眾黨今號召民眾上街抗議「綠色威權」，立法院司法法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱臨時變更議程，要求司法院、法務部下周一報告「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」司法院報告指民眾上街陳情應受憲法保障，許多法律人更回想起，早在20多年，當今不少在朝官員都曾上街遊行要求司法改革

1997年10月19日，首次以司法改革為訴求的民間遊行活動，在「官方不改，全民司改」、「拒絕特權，回歸人權」等口號中，包括律師、法律學界、受害人等遊行群眾，在台北街頭遊行，要求政府提出司法改革時間表，「讓全民燃起對司法復活的希望」。

當年遊行隊伍由時任律師全聯會理事長范光群、台北律師公會理事長高瑞錚、民間司改會董事長陳傳岳、台灣法學會理事長林子儀、花蓮地檢署檢察官李子春及人本基金會史英等人擔任「陣頭」，走在隊伍最前方；隊伍最後走到總統府前凱達格蘭大道，由「陣頭」拖著巨型恐龍，並施放印有恐龍圖案的氣球，象徵告別「司法侏儸紀」。這就是「恐龍法官」一詞的起源。

當時的遊行聲明指出，台灣的司法沒有獲得人民的信賴，已是不爭的事實，台灣的司法，應該改革。也提到司法健全是民主法治國家必備的條件，要求司法健全是現代國家人民應有的權利。

蔡英文總統任內曾擔任大法官審薦小組成員之一范光群是當時的帶頭者之一，他在遊行結束時受訪指出，司法為人民而存在，司法改革應該傾聽人民的聲音，這次遊行正是向司法行政當局傳達這項訊息。

當年參與遊行的多位民間司改會律師，在民進黨執政時受到重用，有人至今仍是政府官員。

學者代表林子儀不但是陳水扁總統時期的大法官，也是蔡英文總統任內全國司改國是會議的委員之一，蔡英文前總統在全國司改國是會議總結會議時，更公開點名委請林子儀召集一個諮詢小組，將民間對司改進度的監督意見，定期向她報告。同樣也是蔡英文總統任內的大法官審薦小組成員。

當年遊行後，對官方產生不小的壓力，也促成1999年國內首次包含官方與民間代表的全國司改會議。對於民進黨籍立委就今天的遊行，要求司法院與法務部報告是否為妨害司法公正現行犯，不少法界人士反譏，或許該請他先回去問問過往曾參與遊行的當今官員們。

全國改革司法行動聯盟以全民參與司法改革做為訴求，舉辦「一○一九為司法復活而走」遊行。圖／聯合報系資料照
全國改革司法行動聯盟以全民參與司法改革做為訴求，舉辦「一○一九為司法復活而走」遊行。圖／聯合報系資料照
全國改革司法行動聯盟以全民參與司法改革做為訴求，舉辦「一○一九為司法復活而走」遊行。圖／聯合報系資料照
全國改革司法行動聯盟以全民參與司法改革做為訴求，舉辦「一○一九為司法復活而走」遊行。圖／聯合報系資料照

京華城 司法改革 柯文哲

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