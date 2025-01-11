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張麗善、邱臣遠 北上「釘孤枝」

聯合報／ 記者陳雅玲趙容萱黃羿馨魯永明／連線報導
民眾黨前主席柯文哲涉入京華城容積率案、政治獻金案，日前再遭北院裁定羈押禁見，民眾黨今天在自由廣場舉辦「釘孤支」活動聲援，雲林縣長張麗善將出席。圖／本報資料照
民眾黨前主席柯文哲涉入京華城容積率案、政治獻金案，日前再遭北院裁定羈押禁見，民眾黨今天在自由廣場舉辦「釘孤支」活動聲援，雲林縣長張麗善將出席。圖／本報資料照

民眾黨今號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援民眾黨前主席柯文哲。雲林縣長張麗善、新竹市代理市長邱臣遠將出席。張麗善說，近年司法的公平正義已蕩然無存，如果大家還沉默不發聲，社會就會一直被扭曲下去。邱臣遠說，用行動表達對司法正義的支持。

民眾黨台中市黨部號召近二千人、搭四十二輛遊覽車，低溫中北上聲援柯文哲，還有三百人自行搭車。柯文哲故鄉新竹有四車、一六○人聲援，大批支持者訂不到遊覽車，共乘搭車響應。嘉義也有三車北上，抗議司法不公。

張麗善說，司法是正義最後防線，她自己差點成為司法不公的受害者；從柯文哲案、林秉文吳乃仁等案件的司法程序來看，有人涉案可以幾百萬交保，有人幾千萬交保，有人不用戴腳鐐，有人可以出國，看在民眾眼裡，心裡都有一把尺。

張麗善說，司法遇到民進黨好像就會轉彎，好像有關係就變沒關係，彷彿印證以前「有錢判生，沒錢判死」的說法，讓人覺得司法偏頗、不公平，司法應不分顏色，勿羅織罪名，為人民守住公平正義的最後一道防線，這也是她要出席聲援的原因。

民眾黨台中市黨部主委江和樹說，為何這麼多人冒嚴寒上街頭？民進黨對柯文哲政治追殺「太超過」，支持者不忍了；很多聲援的支持者說，柯文哲一再被羈押，民進黨政府是在糟蹋人，即使天寒地凍，還是要走上街頭「釘孤枝」，捍衛台灣司法，給柯文哲司法公平的對待。

民眾黨嘉義黨部副主委許正憲說，將出動三輛遊覽車北上，部分黨員及小草們自行開車，原以為柯文哲辭黨主席再被羈押，會引發退黨潮，反而是入黨人數增加，新黨員遍及各行各業，入黨不滿綠營執政專制霸權、司法不公。

京華城 吳乃仁 張麗善 林秉文 柯文哲 邱臣遠

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