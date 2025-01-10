指鍾佳濱排案恐嚇上街小草反遭打臉 翁曉玲諷：愚蠢

民眾黨號召群眾明日上街「釘孤枝」，抗議司法不公。立法院司法及法制委員會下周一忽然變更議程，安排司法院和法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。國民黨立委翁曉玲今晚批司委會召委鍾佳濱，利用排案權，恐嚇明日上街民眾，卻反被司法院打臉。

翁曉玲說，鍾佳濱在公布下周一開會議程的4小時後，更新了新議程， 從原來要繼續討論「稅務事件審理法草案」，改成由司法院和法務部對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」之議題進行專題報告。

翁曉玲表示，她看到這樣的議程變更， 第一個想法就是鍾佳濱擔任召委，利用排案的權力公器私用， 想要恐嚇明天上街頭抗議司法不公的民眾可能都是妨害司法公正罪的現行犯，並且意圖透過司法院和法務部之口來強調構成犯罪的可能性和嚴重性。

翁曉玲提到，原本還在猜想司法院和法務部下周一的報告內容，究竟是會當鍾佳濱的打手，還是打臉鍾佳濱？看到司法院晚上7時傳來的報告書， 內容寫說：「『號召民眾上街對抗司法審判』， 所有違反集會遊行法等相關法律之情形外 ，應受憲法集會自由權之保障。⋯⋯， 若僅係『號召民眾上街對抗司法裁判』，未進而對待特定司法人員等具體對象為犯罪或關說等行為之情形，似與各該草案所定各罪之構成要件均有未合⋯⋯。」

翁曉玲解釋，簡單說，就是明天參加「111釘孤枝」，抗議司法不公活動的民眾，不會有構成「妨害司法公正罪」的情形。鍾佳濱自以為聰明， 原想用這種方式威脅小草和更多民眾不去參加活動，實在愚蠢，沒想到反被司法院打臉。

翁曉玲表示，1月11日是司法節，在這一天，一方面要向認真辦案、公正不二 的司法人員致敬；另一方面也要呼籲司法機關執法辦案，務必超然獨立、公平公正 、不可雙標 。

翁曉玲說，今下午立法院才否決行政院就憲法訴訟法修法所提出的覆議案。司法改革不應只是各級法官的改革，更應該是從上而下，包含憲法法庭大法官的改革。

翁曉玲表示，大法官缺額、人數不足，只是短時間的，並不會癱瘓憲法法庭，憲法法庭仍可低度運作，大法官還是有做不完的事。眼前，賴清德總統應該盡速提出第二批大法官候選人名單送立院審查，而不是打拖延戰術杯葛不提名新人選，或是又透過釋憲來抵制大法官改革法案。

翁曉玲總結，在司法節前夕，看到民進黨政府掌控司法、藐視立法的惡行惡狀，實感痛心。提醒賴政府，當司法公信力蕩然無存之時，就會是更大的民主起義之時，人民是不會坐視不管，姑息不公不義的。