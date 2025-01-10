柯文哲抗告案高院合議庭組成因這原因更動 已開始閱卷今不裁定

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日再羈押禁見，柯認為檢方主述的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，今委任律師提抗告。原本台灣高等法院抽出黃翰義為受命法官，審判長為劉嶽承，古瑞君為陪席法官，但因劉公假至高雄參加司法盃球賽，高院依事務分配，由黃擔任審判長，同庭的古瑞君法官、王耀興法官陪席。

高院表示，合議庭已開始審閱卷證，不過今日不會裁定。

柯文哲今日才提抗告，台北地院下午與先前已提抗告的沈慶京、李文宗、應曉薇的抗告狀併送高院，高院經電腦分案，抽出黃翰義為受命法官，而合議庭審判長為劉嶽承，古瑞君為陪席法官。因1月11日為司法節，期間都會舉辦司法節球類運動會賽事，劉嶽承人正在高雄參賽。

因劉公假，高院因此改換合議庭組成。