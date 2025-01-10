快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

迎強烈大陸冷氣團！下周恐探8度「達寒流等級」 高山有望下雪

柯文哲抗告案高院合議庭組成因這原因更動 已開始閱卷今不裁定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照

京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日再羈押禁見，柯認為檢方主述的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，今委任律師提抗告。原本台灣高等法院抽出黃翰義為受命法官，審判長為劉嶽承，古瑞君為陪席法官，但因劉公假至高雄參加司法盃球賽，高院依事務分配，由黃擔任審判長，同庭的古瑞君法官、王耀興法官陪席。

高院表示，合議庭已開始審閱卷證，不過今日不會裁定。

柯文哲今日才提抗告，台北地院下午與先前已提抗告的沈慶京李文宗應曉薇的抗告狀併送高院，高院經電腦分案，抽出黃翰義為受命法官，而合議庭審判長為劉嶽承，古瑞君為陪席法官。因1月11日為司法節，期間都會舉辦司法節球類運動會賽事，劉嶽承人正在高雄參賽。

因劉公假，高院因此改換合議庭組成。

京華城 應曉薇 李文宗 柯文哲 民眾黨 沈慶京 許芷瑜

延伸閱讀

柯文哲今抗告後4人「到齊」 4抗告狀下午4時送高院分案

吳乃仁與檢察官飲宴 侯漢廷嗆：比照柯文哲案「先羈押再查金流」

柯文哲律師團已提抗告 民眾黨提3聲明：全力支持

柯文哲再押…民眾黨入黨數增加 嘉義黨部3輛遊覽車明北上釘孤枝

相關新聞

柯文哲今抗告後4人「到齊」 4抗告狀下午4時送高院分案

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲4人本月2日再羈押禁見，柯獄中長考，決定委任律師今提抗告。抗告狀中午左右送台北地...

柯文哲抗告案高院合議庭組成因這原因更動 已開始閱卷今不裁定

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日再羈押禁見，柯認為檢方主述的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，今委...

小草上街是妨害司法現行犯？ 吳宗憲：法盲鍾佳濱

民眾黨號召群眾明日上街「釘孤枝」，抗議司法不公。立法院司法及法制委員會下周一卻變更議程，安排司法院和法務部針對「號召民眾...

新竹小草集結北上聲援 新竹代理市長邱臣遠將出席

台灣民眾黨明天將在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會活動，「新竹小草」們也不缺席，已號召至...

小草上街是妨害司法現行犯？ 綠召委要司法院下周報告

民眾黨號召支持者明天上街「釘孤枝」，民眾黨立院黨團總召黃國昌稍早表示，剛收到司法及法制委員會下周一變更議程，安排司法院和...

柯文哲抗告案高院完成分案 電腦抽出黃翰義為受命法官

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日再羈押禁見，柯認為檢方主述的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，今委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。