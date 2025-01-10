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小草上街是妨害司法現行犯？ 吳宗憲：法盲鍾佳濱

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨號召群眾明日上街「釘孤枝」，抗議司法不公。立法院司法及法制委員會下周一卻變更議程，安排司法院和法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。國民黨立委吳宗憲今嗆排案的司委會召委鍾佳濱「法盲鍾佳濱，有夠沒水準」。

立法院司法及法制委員會下周一議程，由民進黨籍召委鍾佳濱主持。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，他收到司法及法制委員會下周一變更議程，安排司法院和法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。

吳宗憲聽聞下周一立院司委會議程變更後，怒嗆鍾佳濱就是展現執政黨立委，替行政機關護航，從頭護航到尾。這跟現行犯有什麼關係？「不懂法律的法盲就是鍾佳濱，連到底是不是現行犯都搞不清楚，根本是弱智的批評。弱智的批評，法盲鍾佳濱，有夠沒水準」。

吳宗憲批，鍾佳濱就是在護航行政機關跟司法機關而已，立委的天職是應該監督，但鍾佳濱就是護航，水準很差。

立法院司法及法制委員會下周一變更議程，改安排司法院和法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。會議由民進黨籍召委鍾佳濱（圖）主持。圖／聯合報資料照片
立法院司法及法制委員會下周一變更議程，改安排司法院和法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。會議由民進黨籍召委鍾佳濱（圖）主持。圖／聯合報資料照片

京華城 柯文哲

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