小草上街是妨害司法現行犯？ 吳宗憲：法盲鍾佳濱

民眾黨號召群眾明日上街「釘孤枝」，抗議司法不公。立法院司法及法制委員會下周一卻變更議程，安排司法院和法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。國民黨立委吳宗憲今嗆排案的司委會召委鍾佳濱「法盲鍾佳濱，有夠沒水準」。

立法院司法及法制委員會下周一議程，由民進黨籍召委鍾佳濱主持。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，他收到司法及法制委員會下周一變更議程，安排司法院和法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告。

吳宗憲聽聞下周一立院司委會議程變更後，怒嗆鍾佳濱就是展現執政黨立委，替行政機關護航，從頭護航到尾。這跟現行犯有什麼關係？「不懂法律的法盲就是鍾佳濱，連到底是不是現行犯都搞不清楚，根本是弱智的批評。弱智的批評，法盲鍾佳濱，有夠沒水準」。