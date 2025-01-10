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新竹小草集結北上聲援 新竹代理市長邱臣遠將出席

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣市為民眾黨大本營，不少支持者皆表態明天將出席「111 釘孤枝」集會活動。圖／新竹縣議員林碩彥提供
新竹縣市為民眾黨大本營，不少支持者皆表態明天將出席「111 釘孤枝」集會活動。圖／新竹縣議員林碩彥提供

台灣民眾黨明天將在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會活動，「新竹小草」們也不缺席，已號召至少4輛遊覽車將北上支援，新竹市代理市長邱臣遠更表態將出席集會活動，地方黨部預料不少新竹的民眾黨支持者將自行開車、搭高鐵前往台北參與。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，支持者踴躍響應，還來不及對外宣布市長將參與的消息，光是內部志工就已報名額滿「比上次還踴躍」，新竹市、竹北市及竹東鎮都有民眾黨的支持者自發包遊覽車要北上聲援，預估人數上百人，還不包含自行前往的支持者。

李國璋強調，參與的志工都是自發性參加，採取共乘模式，並非地方黨部動員，但因臨時調不到遊覽車，目前了解新竹小草們包車的4輛遊覽車中，就有2輛是外縣市緊急支援，因新竹離台北很近，很多無法共乘支持者將會自行搭車參加。

民眾黨新竹縣議員林碩彥表示，新竹有非常多民眾黨及阿北的支持者，因此由志工主動發起的北上聲援報名十分踴躍，小草們都希望赴自由廣場說出心聲，爭取司法正義。

據了解，明天上午10點30分新竹小草們將分別在新竹市南大路後站夜市、新竹縣政府前廣場等地分別集合，將於上午11點準時出發，不過位子早在一星期前就已報名額滿，不少小草搭不到包車，只能選擇自行搭高鐵北上。

京華城 柯文哲

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