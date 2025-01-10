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小草上街是妨害司法現行犯？ 綠召委要司法院下周報告

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）稍早表示，要民眾上街讓民進黨知道「這不是毛毛雨、更不是在妨害司法公正」，而是要讓傲慢的民進黨政府聽見人民的聲音。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）稍早表示，要民眾上街讓民進黨知道「這不是毛毛雨、更不是在妨害司法公正」，而是要讓傲慢的民進黨政府聽見人民的聲音。記者潘俊宏／攝影

民眾黨號召支持者明天上街「釘孤枝」，民眾黨立院黨團總召黃國昌稍早表示，剛收到司法及法制委員會下周一變更議程，安排司法院和法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告，「就知道賴清德政府是以何等輕蔑的態度，在看待妨害司法公正的議題。」

黃國昌表示，剛才收到下周一司法及法制委員會變更議程，民進黨召委鍾佳濱安排司法院和法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告，他一定尊重召委安排議程的權力，然而從變更議程，就知道賴清德政府是以何等輕蔑的態度，在看待妨害司法公正、關說司法這樣嚴肅議題。

黃國昌說，要討論是否涉及妨害司法公正，當然沒有問題，但民進黨是不是忘了他們自家人才是這當中的「翹楚」。黃接著舉例，法務部前部長邱太三替逃漏稅的張煥禎出面，要求檢察長彭坤業關說基層檢察官接受認罪協商，之後繼續擔任陸委會主委的醜事，「民進黨還記得吧？」

黃國昌再舉例，民進黨立院黨團總召柯建銘直接向法務部前部長曾勇夫關說，施壓檢察官不得對涉己的弊案上訴，民進黨是忘了還是還怕想起來？如今卻想用明天「111釘孤支 還我司法正義 人民怒吼集結」的公民活動，進行拙劣政治操作，讓前總統蔡英文把街頭還給人民的莊嚴宣示，再次淪為笑柄。

黃國昌強調，明天下午2時請和他們一起站上自由廣場，讓民進黨知道「這不是毛毛雨、更不是在妨害司法公正」，而是要讓傲慢的民進黨政府聽見人民的聲音。

京華城 柯文哲

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