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聲援111釘孤支！雲林縣長張麗善：司法公平正義蕩然無存 不能不發聲

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉入京華城容積率案、政治獻金案，日前再遭北院裁定羈押禁見，民眾黨明天在自由廣場舉辦「111釘孤支」活動聲援，雲林縣長張麗善將出席。圖／本報資料照
民眾黨前主席柯文哲涉入京華城容積率案、政治獻金案，日前再遭北院裁定羈押禁見，民眾黨明天在自由廣場舉辦「111釘孤支」活動聲援，雲林縣長張麗善將出席。圖／本報資料照

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城容積率案、政治獻金案，日前再遭北院裁定羈押禁見，民眾黨明天在自由廣場舉辦「111釘孤支」活動聲援，雲林縣長張麗善將出席。她表示，近年司法的公平正義已經蕩然無存，如果大家還沉默不發聲的話，這個社會就會一直被扭曲下去。

張麗善表示，這些年來司法的公平正義已讓許多民眾產生很大的質疑，司法應是正義的最後一道防線，如果淪為政治操弄的工具，民眾就不知道有什麼可以依循，很多人對於最近紛紛擾擾的司法案件都覺得憂心。

她說，自己差點就成為司法不公的受害者，她2022年競選雲林縣長連任時，當時調查局雲林縣站調查官陳文維曾教唆他人栽贓買票，所幸教唆過程被人錄音檢舉並起訴，才倖免於該場司法迫害。

但司法淪為政治操弄的工具並未改善，立法院通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，民進黨不肯遵循民主法治程序，竟鼓動群眾上街，癱瘓議事運作，甚至發動全國大罷免，隨著柯文哲案、林秉文以及吳乃仁與北檢檢察官餐會等事件，看在很多民眾的眼裡，心中都有一把尺。

她表示，不管柯文哲到底涉案程度為何，但從柯文哲案、林秉文以及吳乃仁等案件的司法程序來看，有人涉案可以幾百萬交保，有人幾千萬交保，有人不用戴腳鐐，有人可以出國，「我覺得司法的公平正義已經蕩然無存，如果大家還沉默不發聲的話，我覺得這個社會就會一直被扭曲下去。」

張麗善表示，司法遇到民進黨好像就會轉彎，好像有關係就變沒關係，彷彿印證以前大家在說的有錢判生，沒錢判死，確實讓人覺得司法偏頗、不公平，司法應不分顏色，勿羅織罪名、毋枉毋縱，為人民守住公平正義的最後一道防線，這也是她明天要出席聲援的原因。

京華城 柯文哲

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