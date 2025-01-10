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明釘孤支 台中小草怒了：42輛遊覽車2千人北上抗議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委江和樹。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委江和樹。圖／江和樹提供

民眾黨台中市黨部響應「111，釘孤支！」明天集結42輛遊覽車近2000人北上。黨部主委江和樹說，明天的集結跟總統選舉氛圍類似，國民黨也有支援；為什麼這麼多人冒嚴寒上街頭？因為民進黨政治追殺「太超過」，支持者不忍了。

江和樹說明，民眾黨台中市黨部響應「111，釘孤支！」明天集合地點共7站，包括台中市黨部、大里19甲健康公園、海線等，共集結42輛遊覽車、每輛40人，另有300人候補，將協調共乘轎車等方式北上。

江和樹指出，這次的氛圍蠻奇怪的，有那麼多熱情民眾像上次總統大選，熱情整個上來，這次司法不公，相信在明天司法節，盼司法讓人民相信；這次台中集結42輛遊覽車，民眾參與踴躍，還有人送飲用水，包括國黨黨立委羅廷瑋也送來飲用水，這次國民黨也有支援，可見司法讓人民無法相信，盼賴清德總統好好去思考。

江和樹說明，很多來登記要北上的地方支持者、小草們紛紛表示，柯文哲一再被羈押，覺得民進黨政府做法太超過、是在糟蹋人，覺得很憤怒，無法接受，即便明天台北預計是天寒地凍，還是要走上街頭，響應「111，釘孤支！」，一起捍衛台灣司法，給柯文哲一個司法公平的對待。

江和樹認為，明天的「111，釘孤支！」報名者每人繳納500元車資，全程自費，顯示「現在人民已經凍未條」。現在要全力拚一審判無罪，2028年讓人民來支持柯文哲。

京華城 柯文哲

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