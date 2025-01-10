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柯文哲今抗告後4人「到齊」 4抗告狀下午4時送高院分案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲4人本月2日再羈押禁見，柯獄中長考，決定委任律師今提抗告。抗告狀中午左右送台北地院收狀，法院下午4時即將柯將與另3名收押被告抗告狀併送台灣高等法院分案。

同案被告威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、台北市議員應曉薇於再羈押後，先前已陸續提起抗告。

台北地院受理京華城、政治獻金案被告抗告事宜，因台灣高等法院要求紙本卷宗、不要電子卷證，決定等同案4名羈押被告抗告卷證到齊統一併送，以節省訴訟資源；柯文哲4人的抗告期限是本月11日，因遇假日延到下周一、即本月13日。

柯文哲等人上月26日被訴，檢方控訴柯涉貪汙違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信罪，檢方對柯共求刑28年6月；柯移審後，先諭令3000萬元保，後另獲裁定7000萬元交保加電子腳環監控，檢方2度抗告發回更裁，柯又重返台北看守所。

柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片
柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

京華城 柯文哲

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