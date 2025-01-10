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民眾黨11日自由廣場抗議…他預估「恐破10萬人」 警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民眾黨將在1月11日司法節舉行「111釘孤枝」活動，民眾黨代理主席黃國昌（前排左四）及黨籍立委日前在司法院前，呼籲公民站出來，抗議綠色威權及司法不公。記者侯永全／攝影
民眾黨將在1月11日司法節舉行「111釘孤枝」活動，民眾黨代理主席黃國昌（前排左四）及黨籍立委日前在司法院前，呼籲公民站出來，抗議綠色威權及司法不公。記者侯永全／攝影

台灣民眾黨明天將在中正紀念堂自由廣場舉辦「111 釘孤枝 綠色威權 司法不公」集會活動，國民黨包括洪孟楷、吳宗憲、徐巧芯、羅廷瑋、翁曉玲等逾10名立委也將出席聲援，民眾黨今天聲稱網路自主報名人數已經破萬，前立委郭正亮更預估將破10萬人響應，轄區警方公布交通管制圖，呼籲民眾配合員警交通指揮。

轄區中正一警方指出，中正區中山南路等路段1月11日（星期六）8時至22時，申准舉辦「還我司法正義」集會活動，由於舞台、帳篷等硬體設備搭設需求，自11日0時起，中山南路（信義路至愛國東路）東側慢車道全線，管制車輛通行。

警方說，11日13時起，群眾將陸續進場，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制，包括中山南路（信義路至愛國東路）雙向快車道及西側慢車道全線；貴陽街（中山南路至公園路）雙向全線車道；中山南路（忠孝西路至凱達格蘭大道）北往南快、慢車道全線；仁愛路（中山南路至林森南路）往西快車道及南側慢車道全線；信義路（中山南路至林森南路）往東全線車道；愛國東路（中山南路至杭州南路）往西全線車道。

警方說，為維護總統府、司法院、行政院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、愛國西路、重慶南路、博愛路、天津街等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾衝突。

警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
中正紀念堂自由廣場。圖／聯合報系資料照
中正紀念堂自由廣場。圖／聯合報系資料照

交通管制 京華城 柯文哲 民眾黨

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