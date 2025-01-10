民眾黨：柯文哲無逃亡之虞及串證可能 全力支持抗告

前民眾黨主席柯文哲日前因京華城等案再度遭羈押，今天提出抗告。民眾黨表示，柯文哲沒有逃亡之虞，也無串、滅證可能，而羈押是極端限制人身自由的最後手段，民眾黨全力支持柯文哲及辯護律師提起抗告。

台灣台北地方法院審理京華城案、政治獻金案，2日裁定前柯文哲等人羈押禁見，北院今天表示，已收到柯文哲的抗告狀。

民眾黨今天透過聲明指出，北院日前裁定稱「柯文哲有意安排配偶陳佩琪與其子女一起出國躲避國內紛擾等情」，但陳佩琪早在去年6月24日就已經預訂8月30日晚上出發前往美國行程，後來因8月30日當天遭檢廉搜索約談，因此才沒有啟程，相關行程早在6月24日就已經確認，機票也包含返國行程，顯見其根本沒有逃亡之意，更沒有逃亡之虞。

民眾黨指出，柯文哲為民眾黨前主席，對黨內影響舉足輕重，維繫黨務運作至為重要，絕無逃亡海外之可能，況前柯文哲已繳付新台幣7000萬元保釋金，且為方便探視陪伴其高齡93歲、臥病在床且陷於昏迷的父親，柯文哲也願意配戴電子腳環及使用手機回報，更可見其絕無逃亡之虞。

民眾黨指出，高院發回更裁的其中原因，包含以現在網路通訊技術，認為被告4人與其他證人，不排除有高度勾串可能，但單單持有通訊設備，如何可以直接認定有可能勾串，如此認定顯然僅是出於懷疑、臆測，顯然率斷。

民眾黨指出，高院裁定發回意旨未充分慮及柯文哲在訴訟上防禦權的保障、雙方武器對等平衡，及羈押是極端限制人身自由之最後手段，如此不僅有違憲法保障正當法律程序，在基於尊重審級制度下所為裁定將更難昭社會公信。為此，民眾黨支持柯文哲依法提出抗告，以捍衛權利。