柯文哲再押…民眾黨入黨數增加 嘉義黨部3輛遊覽車明北上釘孤枝

民眾黨上午記者會號召群眾明天上街「釘孤枝」，捍衛司法正義；民眾黨嘉義黨部副主委許正憲說，黨部將出動3輛遊覽車北上釘孤枝，原以為主席柯文哲辭主席再被羈押，會引發退黨潮，反而是入黨人數增加，新黨員遍及各行各業，入黨不滿綠營執政專制霸權、司法不公。

柯文哲涉案被羈押逾4個月，嘉義未出現退黨，黨員及小草們相信「阿伯」清白，柯文哲剛被羈押，嘉義黨部出動2輛遊覽車北上聲援柯文哲，還在去年9月辦「嘉義新聲」開講活動聲援「阿伯」。

柯文哲遭起訴再被押，嘉義黨部副主委許正憲說，黨部及小草們挺「阿伯」度過司法難關，續任主席，帶領大家度過危機，原黨員600多人，柯文哲辭主席交保再被押，小草及黨員群情激憤，還有許多人不滿綠營專制霸權、司法不公，申請入黨，新黨員包括各行各業人士、退休族群。

民眾黨號召群眾明天上街「釘孤枝」，嘉義黨員及小草們，紛紛主動報名參加，參與熱度比上次柯文哲剛被羈押北上聲援人數還多，黨部明天出動3輛遊覽車北上「釘孤枝」，部分黨員及小草們自行開車北上，與立委兼黨部主委張啟楷會合，前往自由廣場集結聚會。

民眾黨上午記者會號召群眾明天上街「釘孤枝」，一同站出來捍衛司法正義，黨秘書長周榆修說，已有破萬人「自主報名」，接獲情資稱，明天活動會出現「少數滋事分子」，呼籲與活動主軸無關的旗幟、標語不要帶上來，現場準備足夠志工與糾察隊維護秩序。