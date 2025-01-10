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許富舜控柯文哲把政治獻金帶回家 民眾黨：已經提告了

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨今上午開記者會說明，明天的釘孤枝活動目前已經有破萬人自主報名。記者曾吉松／攝影
民眾黨今上午開記者會說明，明天的釘孤枝活動目前已經有破萬人自主報名。記者曾吉松／攝影

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城案、政治獻金案，昔日學生、輔選幹部許富舜指控「親眼見到政治獻金被柯帶回家」，被柯妻子陳佩琪喊告。民眾黨發言人吳怡萱今說，陳醫師的法律行動持續進行，「就我們所知已經提告了」。民眾黨秘書長周榆修也補充，「他快收到了。」

吳怡萱今天在記者會上表示，這個許醫師上星期突然憑空講了一個指控抹黑，沒有拿出任何證據，講完之後馬上刪文，媒體朋友要問更多細節許也不回應。剛剛早上又看到許做了一些澄清，「我們看不太懂許醫師到底想表達什麼，不過陳醫師的法律行動會持續進行，就我們所知已經提告了。」

至於現場媒體追問，許富舜尚未收到存證信函，外界推測陳佩琪沒這麼快提告，是因許是設計2014政治獻金電子金流的人？對此，民眾黨秘書長周榆修說，「剛好相反，跟你預告，他快收到了」。吳怡萱則補充，陳醫師已經提告了，沒有什麼怕不怕的問題，「他自己講過的話要自己負責。」

京華城 政治獻金 柯文哲 民眾黨

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