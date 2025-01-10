快訊

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

柯文哲決定今天抗告！指無續行羈押原因：「橘子」不是共犯、只是證人

旅客注意！南韓濟州島暴風雪狂襲 168航班取消萬人受困

決定今天抗告 柯文哲：「橘子」不是共犯、只是證人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲今天就羈押禁見裁定提起抗告。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲今天就羈押禁見裁定提起抗告。圖／聯合報系資料照片

京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲4人本月2日再羈押禁見，柯獄中長考，認為檢方主述的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證人，決定委任律師今天提抗告。抗告狀中午左右送台北地院收狀，法院將與另3名收押被告抗告狀併送台灣高等法院。

至於柯文哲的抗告理由，柯認為，本案所涉圖利罪、違背職務收賄罪等部分已調查完畢，無續行羈押之原因與必要，證人「橘子」許芷瑜非本案共犯，充其量僅係證人，且其僅涉政治獻金案，未回國接受偵訊與本案不生影響。

柯的抗告書狀指出，考量本案已連續4個月傳喚數百人次，甚至大規模傳喚金主、黨工幹部造成「寒蟬效應」，而羈押是侵害人權之手段，請二審考量已有至少4個月之強制偵查，本案如蒞庭檢察官所言，事證已經非常明確，就無再予羈押之原因與必要，應考量雙方武器平等，給予雙方一個公平的攻擊防禦機會，請交保處分，以維訴訟人權。

同案被告威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、台北市議員應曉薇於再羈押後，陸續提起抗告，柯文哲在法定1月13日屆期前搭「末班車」也抗告，4人的抗告未來發回駁回？影響司法觀瞻也牽動案件審理。

柯文哲的委任律師鄭深元本月7日於柯再度羈押後，首度前去台北看守所辦理會見，其時有消息傳出辯護團成員鄭、律師蕭奕弘、陸正義均建議柯，不妨循抗告程序求獲公平受審的機會，不過，律師們負責提供訴訟「戰技」，柯才是訴訟「戰略」決策當事人。

律師團建議柯文哲須抗告不外法律、政治考量。法律層面，認為若柯文哲不抗告，自失力拚無罪的從容機會，在檢察官權力相加下，官司恐陷更不利處境；於政治層面，如果連前黨魁都無法對司法的不公義抗議，未來黨能量有削弱可能。

台北地院受理京華城、政治獻金案被告抗告事宜，因台灣高等法院要求紙本卷宗、不要電子卷證，決定等同案4名羈押被告抗告卷證到齊統一併送，以節省訴訟資源；柯文哲4人的抗告期限是本月11日，因遇假日延到下周一、即本月13日。

柯文哲上月26日被訴貪汙違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信罪，檢方對柯共求刑28年6月；柯移審後，先諭令3000萬元保，後另獲裁定7000萬元交保加電子腳環監控，檢方2度抗告將柯再押返牢籠。

京華城 律師 柯文哲 許芷瑜

延伸閱讀

柯文哲確定提抗告了！ 黃國昌曝律師團商量後的時間

網傳「北榮麻疹流行」檢察官要辦了 發文者背景曝...諷柯文哲要乖

民眾黨號召集結聲援柯文哲 黃國昌：超過10位藍委響應

黃國昌批檢察官與吳乃仁共餐 綠質疑怎不評論柯文哲

相關新聞

決定今天抗告 柯文哲：「橘子」不是共犯、只是證人

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲4人本月2日再羈押禁見，柯獄中長考，認為檢方主述的「橘子」許芷瑜不是共犯、只是證...

柯文哲確定提抗告了！ 黃國昌曝律師團商量後的時間

台北地院審理京華城案，本月2日裁定民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗4...

陳佩琪：柯文哲像失智前兆老人

台北地院上周裁定民眾黨前主席柯文哲羈押禁見，妻子陳佩琪昨天表示，柯文哲講話思緒不順暢、音量低沉不斷咳嗽，早已不是過去熟悉...

京華城案應曉薇也不服再羈押禁見 今晚抗告

涉京華城案收賄的台北市議員應曉薇本月2日由交保、再加保改裁羈押禁見，她今晚委任律師遞抗告狀，台北地院證實，已收到狀子，將...

民眾黨號召集結聲援柯文哲 黃國昌：超過10位藍委響應

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積弊案、民眾黨政治獻金案，民眾黨本周即將發起集結活動聲援，代理主席黃國昌今天說，目前有超過...

陳佩琪曝柯文哲「下句不知如何接上句」 像失智前兆

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城案、政治獻金案，妻子陳佩琪今天不捨表示，柯文哲講話思緒不順暢、音量低沉不斷咳嗽，早已不是過去熟悉的同一個人，如今就像一個失智前兆的老人，「下句不知如何接上句，用詞遣遣字還要努力從腦海中的資料庫尋找」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。