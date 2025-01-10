柯文哲確定提抗告了！ 黃國昌曝律師團商量後的時間

台北地院審理京華城案，本月2日裁定民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗4人羈押禁見，截至昨天晚間僅剩柯文哲尚未決定是否抗告。民眾黨代理主席、立院黨團總召黃國昌今上午表示，柯主席律師團商量後，確定應是今提抗告。

柯文哲等4人遭羈押禁見，不服可於收裁定後10日期限提起抗告。北院為避免台灣高等法院不同合議庭受理抗告案，出現見解歧異，採取抗告期限內收齊4人抗告狀再送高院，或是10日期限將屆，不論收到幾人抗告就送高院。

民眾黨團今上午開記者會高喊「民進黨不會執政，只會覆議」。黃國昌被問及柯文哲是否提抗告一事，他說，經柯主席律師團商量後，確定會提抗告，應該是在今天。

至於明天民眾黨號召支持者上街「釘孤支」，要抗議綠色威權，國民黨主席朱立倫無法前往。黃國昌表示，感謝朱立倫第一時間發文聲援，至於朱另有要公，不克出席，民眾黨100%尊重，另最近朱立倫也遭遇喪父之痛，代表民眾黨對朱主席表達哀悼之意，「雖然我們不同政黨，但我們都是台灣人，都是社會一分子，我們感同身受，希望朱主席跟家人一切安好。」

對於有部分國民黨立委陸續表達會出席明天活動，黃國昌說，民眾黨表示感謝，等到確定名單後，會再幫立委們安排貴賓席位。