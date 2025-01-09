民眾黨號召集結聲援柯文哲 黃國昌：超過10位藍委響應

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城容積弊案、民眾黨政治獻金案，民眾黨本周即將發起集結活動聲援，代理主席黃國昌今天說，目前有超過10位國民黨立委表達支持，當天也會站出來堅持司法正義，如果賴清德總統願意親自面對，「主辦單位一定很有風度。」

黃國昌晚間接受廣播節目專訪，談及接任民眾黨代理主席，他說民眾黨是很有制度的政黨，所有黨務工作依然按部就班，這是柯文哲帶給民眾黨最大的資產之一，民眾黨全黨上下一心，大家各自在崗位把工作做好，「或許聽起來有點矯情，在我心中民眾黨主席就是柯文哲。」

依照民眾黨章規定，黨主席出缺應在6個月內完成補選，黃國昌說，民眾黨已經成立選舉委員會，目前由中央委員林富男擔任主委，「我並沒有參與，因此不便發言」，民眾黨是有制度的政黨，相關時程交由選委會執行，未來會以公平公正公開的態度辦好補選。

主持人錢怡君詢問，民眾黨發起「111，釘孤枝」集結活動，國民黨主席朱立倫在臉書發文聲援，詢問國民黨立委出席意象為何。黃國昌表示，國民黨同樣作為在野黨，非常感謝朱立倫的聲援，未來在司法改革的道路上面，還有很多需要共同努力的地方。

黃國昌也提及，整個檢察體系的公信力，已經快要被民進黨政府玩殘，就連一般公民都看得懂，同樣在野的國民黨怎麼會看不懂，因此從民眾黨宣布舉辦集結活動到現在，已經有超過10位國民黨立委表達出席意願，大家都願意為了司法正義而站出來，「國民黨在立法院的同事好朋友，他們願意站出來，對我們來講點滴在心。」

不過，黃國昌也說，如果賴總統想要親自面對，主辦單位也會展現風度，一定有機會上台講話，直接面對群眾感受憤怒。

另外，台北地方法院上周裁定柯文哲羈押禁見，外界也好奇是否會再度提出抗告，黃國昌聽聞後表示，「會，主席跟律師團會提抗告」，台北地檢署繳出笑掉人家大牙的起訴書，真的不知道要怎麼吐槽這些檢察官。