民眾黨民調 41.5%認檢方起訴柯文哲證據不充分

檢廉偵辦京華城案，前民眾黨主席柯文哲日前再遭羈押。民眾黨團今天發布民調，顯示有35.2%認為檢察官起訴程序不符合公平公正，42.8%認為檢察官不遵守偵查不公開原則，且有41.5%認為起訴證據不充分。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、立委陳昭姿今天舉行「司法公平嗎？民意大公開」民調發布記者會。

根據民調結果，當詢問檢察官起訴柯文哲的程序是否符合公平公正原則時，有35.2%認為不符合、35.1%認為符合、29.7%表示不知道及拒答。其中在30歲到39歲族群中，有5成3受訪者認為起訴程序不符公平公正原則。

其次，當詢問檢察官偵辦柯文哲案過程是否遵守偵查不公開原則時，有42.8%認為不遵守、29.6%認為有遵守、27.6%不知道且拒答；當詢問柯文哲被起訴相關報導後，檢方起訴柯文哲貪污等罪的證據是否充分時，有41.5%認為不充分、31.2%認為充分，27.6%不知道和拒答、10%沒看過報導。

此外，當詢問是否認同社會重大矚目案件應該要公開直播法庭審理過程時，有66.4%表達認同、24.3%表達不認同、9.3%表達不知道和拒答。

黃國昌指出，檢察官羈押柯文哲4個月，只偵辦出這樣的成績，證明人民對司法的信任程度非常低落，柯文哲的起訴書雖厚厚一本，但證據部分薄弱，其餘則充斥北檢主觀意見與攻擊，北檢的起訴書已成為法界笑柄。

黃國昌表示，從民調結果顯示，台灣的司法公信力已經被賴政府打趴，當司法已經成為綠色威權打手，民眾黨號召所有看不下去綠色威權、抗議司法不公的台灣人民，11日勇敢站出來告訴總統賴清德，人民有多憤怒。

民眾黨委託精確市場研究有限公司執行民調，訪問時間為1月3日到1月4日，訪問對象為全台22縣市年滿20歲民眾，有效樣本為為1070份（市話750份，手機320份）， 在95%信心水準下，抽樣誤差正負3個百分點，加權方式依內政部最新人口資料，針對性別、戶籍地、年齡、教育程度，採用多重反覆加權。