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4成認起訴柯證據弱 白抗議司法不公

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨9日發布民調顯示，超過4成民眾認為柯案證據薄弱，且違反偵查不公開原則，6成民眾希望重大案件應公開直播。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨9日發布民調顯示，超過4成民眾認為柯案證據薄弱，且違反偵查不公開原則，6成民眾希望重大案件應公開直播。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「超過四成民眾認為柯的貪污證據不充分，檢方也未遵守偵查不公開，盼民眾11日一同上街，抗議司法不公！」民眾黨立院總召黃國昌9日於記者會說，有5成30到39歲年輕人認為起訴民眾黨前主席柯文哲的程序不公。同黨立委陳昭姿呼籲民眾11日的司法節站出來，抗議司法不公。

年輕人多認為不合理

黃國昌不滿表示，針對檢察官起訴柯文哲的程序是否符合公平正義，有35.2%民眾認為不符合、35.1%民眾認為符合，但其中30到39歲年輕人有5成認為不符合，高中職與研究所以上都有4成以上認為不符合。另外，還有42.8民眾認為柯文哲案過程沒有符合偵查不公開的原則，僅29.6%認為符合。

「高學歷、年輕人大多認為沒有做到偵查不公開！」黃國昌強調，20到40歲、大學以上超過5成都認為檢察官違反偵查不公開，可見民進黨掌權後，赤裸裸地利用鏡傳媒、三立等媒體，配合檢調上演司法迫害，連檢察官論壇都直言偵查不公開成為笑話，而上百頁的起訴書證據如此薄弱，簡直就把辦柯案當成升官的終南捷徑。

66%民眾盼大案直播

民眾黨立委陳昭姿質疑，有41.5%民眾認為起訴柯文哲的證據相當薄弱，且除了70歲以上、學歷小學以下的民眾，多數都認為證據不充分；另外有高達66.4%的民眾希望重大矚目案件應該公開直播法庭審理過程，連民進黨支持者都有53.7%同意。

「全民都應該在司法節站出來，抗議司法不公！」陳昭姿質疑，家中搜出大量來路不明現金的鄭文燦，交保金額才2800萬，而證據薄弱的柯文哲卻要7千萬，還加上是性侵犯在戴的電子腳鐐，相當不公平。

推動棄保潛逃罪

「比起朝野協商聽民進黨總召柯建銘講古，還不如推動修法！」黃國昌也說，他會繼續推動「棄保潛逃罪」、「不法關說罪」與「妨害司法罪」等過去在司法國是會議承諾制定的法律，確保司法更加公正。

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京華城 柯文哲

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