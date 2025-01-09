柯文哲案洩密惹議 檢嘆「這盤棋已輸」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案被起訴，本月二日再度羈押禁見。檢察官論壇出現「檢察官不應淪為政治打手，更不應將辦倒政治人物當成戰功，藉此作為自己升官的終南捷徑」主題，有檢察官留言表示，這盤棋已經輸了，輸的是整體檢察體系聲譽；對此台北地檢署表示，沒有回應。

柯文哲羈押庭開庭當天之前，有檢察官在該主題留言，表示「單就記者可以把偵查中的祕密洩漏出去，還大剌剌說是『經營』檢調多年的成果，這已經讓整個檢察體系蒙羞萬分。民眾會想，原來檢調可以被記者『經營』啊！案件辦得出來辦不出來，已經不是重點，而是『偵查不公開』已經再度變成笑話。」

留言表示「起訴書出現後，『一五○○』的問題再次彰顯就是司法人員洩密，該記者還沾沾自喜，認為自己的訊息準確無誤，這更難杜悠悠之口。」留言說「…當搜索及羈押後，才說要找查金流高手，一個一個加入團隊，此時已經淪為『押人取供』的話柄，不是嗎？」

留言指出「…這盤棋已經輸了。輸的可能不是一、兩個檢察官的前途，而是整體檢察體系聲譽的問題。辦一百件成功的案件，成果縱使豐富，但一件屢遭媒體質疑的案件出現，就足以推翻所有成果。」

留言表示「本案眼看要拖延多年，媒體紛擾不可能現在結束。要在下次大選前定讞，甚至出現一審判決，料想更不可能…，也難怪會被質疑這時候偵辦他是要卡住被告下次出馬競選的機會；所有和構成要件無關的人脈和金流描述、報導，更被認為是要砍斷被告的未來從政之路。」

柯文哲及威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗由交保改為羈押禁見，李文宗辯護人昨遞交抗告狀至台北地方法院收狀處，繼沈慶京後成為「抗告第二人」。