聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲案洩密惹議 檢嘆「這盤棋已輸」

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北報導
民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城及政治獻金等案遭二度羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲（左）因京華城及政治獻金等案遭二度羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲京華城政治獻金案被起訴，本月二日再度羈押禁見。檢察官論壇出現「檢察官不應淪為政治打手，更不應將辦倒政治人物當成戰功，藉此作為自己升官的終南捷徑」主題，有檢察官留言表示，這盤棋已經輸了，輸的是整體檢察體系聲譽；對此台北地檢署表示，沒有回應。

柯文哲羈押庭開庭當天之前，有檢察官在該主題留言，表示「單就記者可以把偵查中的祕密洩漏出去，還大剌剌說是『經營』檢調多年的成果，這已經讓整個檢察體系蒙羞萬分。民眾會想，原來檢調可以被記者『經營』啊！案件辦得出來辦不出來，已經不是重點，而是『偵查不公開』已經再度變成笑話。」

留言表示「起訴書出現後，『一五○○』的問題再次彰顯就是司法人員洩密，該記者還沾沾自喜，認為自己的訊息準確無誤，這更難杜悠悠之口。」留言說「…當搜索及羈押後，才說要找查金流高手，一個一個加入團隊，此時已經淪為『押人取供』的話柄，不是嗎？」

留言指出「…這盤棋已經輸了。輸的可能不是一、兩個檢察官的前途，而是整體檢察體系聲譽的問題。辦一百件成功的案件，成果縱使豐富，但一件屢遭媒體質疑的案件出現，就足以推翻所有成果。」

留言表示「本案眼看要拖延多年，媒體紛擾不可能現在結束。要在下次大選前定讞，甚至出現一審判決，料想更不可能…，也難怪會被質疑這時候偵辦他是要卡住被告下次出馬競選的機會；所有和構成要件無關的人脈和金流描述、報導，更被認為是要砍斷被告的未來從政之路。」

柯文哲及威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗由交保改為羈押禁見，李文宗辯護人昨遞交抗告狀至台北地方法院收狀處，繼沈慶京後成為「抗告第二人」。

京華城 應曉薇 政治獻金 李文宗 柯文哲 檢察官 沈慶京

延伸閱讀

「不會成功也要表態」李文宗辯護人遞狀 繼沈慶京成抗告第2人

代馬英九響應民眾黨111聲援柯文哲 蕭旭岑：藍白該合作

柯文哲因「橘子」羈押 徐巧芯大姑丈洗錢案因「檸檬」也續押

柯文哲案檢方論壇 有人留言批判「檢不應淪為政治打手」

相關新聞

柯文哲案洩密惹議 檢嘆「這盤棋已輸」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案被起訴，本月二日再度羈押禁見。檢察官論壇出現「檢察官不應淪為政治打手，更不應將辦倒...

「不會成功也要表態」李文宗辯護人遞狀 繼沈慶京成抗告第2人

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日由交改為裁定羈押禁見，柯辦前主任李文宗的辯護人今天下午遞交抗告狀至...

代馬英九響應民眾黨111聲援柯文哲 蕭旭岑：藍白該合作

民眾黨前主席柯文哲被收押禁見，民眾黨代理主席黃國昌宣布發動「111，釘孤枝」全國民眾黨總動員，在自由廣場前集結，抗議司法...

北市府前秘書長提供京華城資料 陳智菡：沒有串證理由

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，傳出台北市政府前秘書長陳志銘提供相關資料，對象為民眾黨立法院黨團主任陳智菡，遭到質疑行政不...

柯文哲案檢方論壇 有人留言批判「檢不應淪為政治打手」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴，2次裁定交保，本月2日再羈押禁見，柯羈押庭開庭前，有檢察官在檢察官論壇留言表...

民眾黨主席 預計二月下旬補選

民眾黨前主席柯文哲上周宣布請辭，黨務交棒立法院黨團總召黃國昌，六個月內須完成黨主席補選，民眾黨秘書長周榆修昨天表示，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。