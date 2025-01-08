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「不會成功也要表態」李文宗辯護人遞狀 繼沈慶京成抗告第2人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片
柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片

京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日由交改為裁定羈押禁見，柯辦前主任李文宗的辯護人今天下午遞交抗告狀至台北地院收狀處，繼威京集團主席沈慶京之後成為「抗告第2人」，合議庭將等柯文哲、台北市議員應曉薇抗告法定期限終了，再一併送台灣高等法院審理。

柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4名羈押被告，上月26日起訴、移審，合議庭2度裁定4人交保，檢方都提抗告；本月2日，台北地院合議庭因「尊重審級」因素，裁定4人全部再度羈押禁見。

李文宗的律師團認為，李已加碼以2000萬元交保加上電子監控，可以擔保李日後會如期到庭接受審判，法院裁定李再羈押，法理不合，因此依法抗告；有關法務人員透露「柯文哲的這件案子是政治案件，就算知道不會成功也要表態」。

台北地院受理京華城、政治獻金案被告抗告事宜，因台灣高等法院要求紙本卷宗、不要電子卷證，且如果個別送高院，因分案之故會造成「不同法官審同案」，訴訟層次更複雜，再加上影印卷證工事頗多，合議庭決定統一處理，抗告截止日是1月13日。

京華城 李文宗 柯文哲 沈慶京

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