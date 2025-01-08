代馬英九響應民眾黨111聲援柯文哲 蕭旭岑：藍白該合作

民眾黨前主席柯文哲被收押禁見，民眾黨代理主席黃國昌宣布發動「111，釘孤枝」全國民眾黨總動員，在自由廣場前集結，抗議司法不公。馬英九文教基金會執行長蕭旭岑今日在直播節目「志聖鮮思」上表示，他會代表前總統馬英九參加。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇主持直播節目「志聖鮮思」，邀請蕭旭岑談論兩岸關係及近期司法熱門議題。

蕭旭岑說，民眾黨秘書長周榆修今早致電邀請他參加11日的遊行，他答應周的邀請。去年9月國民黨只有他去，他認為這次還是要去，且是代表馬英九去。柯文哲的清白要自己爭取。只是他看到在過程中，檢方、媒體結合辦案，整個程序可見綠色恐怖，啟人疑竇，因此他決定還是要站出來。

蕭旭岑表示，柯文哲是在野黨主席，2024大選囊括369萬張選票，如今被司法這樣對待，一般市井小民怎麼會被公平對待？

針對國民黨主席朱立倫雖聲援民眾黨11日遊行，卻定調「聲援不動員」，開放個別參加，蕭旭岑說，他沒獲得相關資訊，他判斷應會有不少人去，賴清德總統去年520上任後就鬥爭，鬥兩岸、鬥朝野，藍白在這樣的情勢下，更該合作。