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北市府前秘書長提供京華城資料 陳智菡：沒有串證理由

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團主任陳智菡。本報資料照片
民眾黨立法院黨團主任陳智菡。本報資料照片

台北地檢署偵辦京華城容積弊案，傳出台北市政府前秘書長陳志銘提供相關資料，對象為民眾黨立法院黨團主任陳智菡，遭到質疑行政不中立。陳智菡今天對此表示，陳志明僅是提供會議紀錄，並無構成所謂的串證理由，難道台北地檢署是在妨害秘密。

媒體報導，民眾黨前主席柯文哲涉犯京華城容積弊案、民眾黨政治獻金案，上周再度遭到裁定羈押禁見。去年4月28日，陳志銘曾經將京華城相關資料交給陳智菡，甚至還在當天晚上與柯文哲商討因應對策，遭到台北市議員質疑行政不中立。

陳智菡上午受訪時表示，台北地檢署片面流出私人簡訊，透過去脈絡化提供特定媒體，「我個人感到非常恐懼」，司法豈能濫權到這種程度，請問簡訊內容跟案件有何關係，京華城案當時尚未進入司法偵辦，所謂的串證說根本不存在，而且也沒有串證的理由。

陳智菡還原，陳志銘僅是提供公開的會議紀錄，只要瀏覽台北市都委會網站就可以下載，當時有媒體跟議員在炒作京華城案，自己是基於回應的需求才會詢問資料，更何況陳志銘沒有負責京華城案，因此也只有公開的會議紀錄，不僅沒有構成串證洩密，甚至也沒有行政不中立。

陳智菡質疑，台北地檢署片面釋出訊息，難道是在妨害秘密，司法人員如此知法犯法，把秘密簡訊作為要脅，然後在媒體上面放風，真的讓人感到非常恐懼，政治不能沒有人性，她跟陳志銘平時就會聯絡，「我們不只是前同僚，也是朋友的關係」，難道離開工作職場，就不能與前同事聯絡，這些子虛烏有的指控真的夠了。

京華城 柯文哲

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