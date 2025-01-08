柯文哲案檢方論壇 有人留言批判「檢不應淪為政治打手」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案起訴，2次裁定交保，本月2日再羈押禁見，柯羈押庭開庭前，有檢察官在檢察官論壇留言表示「如果學長在自己案件中不會這樣做，那就應該思考本案到底怎麼回事了」，一篇逆耳忠言獲10人以上按讚。

這名檢察官以「檢察官」署名留言，回應「檢察官不應淪為政治打手，更不應將辦倒政治人物當成戰功，藉此作為自己升官的終南捷徑」主題。

留言指「單就記者可以把偵查中的密秘洩漏出去，還大辣辣說是『經營』檢掉多年的成果，這已經讓整個檢察體系蒙羞萬分。民眾會想，原來檢調可以被記者『經營』啊！案件辦得出來辦不出來，已經不是重點，而是『偵查不公開』已經再度變成笑話」。

「檢察官」表示，起訴書出現後，「1500」的問題再次彰顯就是司法人員洩密，該記者還沾沾自喜，認為自己的訊息準確無誤，這更難杜悠悠之口。

留言「檢察官」說，政治情勢本來就是偵辦政治人物時該多所考量的。要不要出手？怎麼出手？出手後的結果？這一切難道不用事前思考？當搜索及羈押後，才說要找查金流高手，一個一個加入團隊，此時已經淪為「押人取供」的話柄，不是嗎？過去檢察官的強制處分權怎麼一個一個被剝奪掉的，何不去看看檢察歷史的慘痛經驗？

留言說「…這盤棋已經輸了。輸的可能不是一、兩個檢察官的前途，而是整體檢察體系聲譽的問題。辦一百件成功的案件，成果縱使豐富，但一件屢遭媒體質疑的案件出現，就足以推翻所有成果」。

「檢察官」表示，本案眼看要拖延多年，媒體紛擾不可能現在結束。要在下次大選前定讞，甚至出現一審判決，料想更不可能。加上被告卸任已久，案發時間在更早之前，也難怪會被質疑這時候偵辦他是要卡住被告下次出馬競選的機會；所有和構成要件無關的人脈和金流描述、報導，更被認為是要砍斷被告的未來從政之路。

留言「檢察官」說，各位學長不管站在什麼立場，不妨把起訴看完，再想想自己會這樣寫起訴書嗎？會用那些用語嗎？會這樣把與構成要件事實距離甚遙的人事物寫進去嗎？如果您在自己案件中不會這樣做，那就應該思考本案到底怎麼回事了。