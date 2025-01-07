北市參事供京華城資料? 陳智菡稱都是公開資訊轟檢濫權

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，檢廉調查發現，北市府參事的前秘書長陳志銘曾於去年4月28日，將京華城相關資料交給民眾黨立院黨團主任陳智菡，晚上還與柯文哲商討因應對策。陳智菡回應，陳志銘沒有給她任何非公開資訊，只有網路上查得到的公開開會紀錄。

陳智菡說，前同事基於同僚情誼，幫忙還原事實，怎麼叫串證？更何況當時京華城案還沒有進入司法調查。她說，北檢恣意妄為把證人的私人訊息放給媒體，再去脈絡化的錯誤解讀，已是公然侵害法治與人權。

陳智菡說，新聞的重點不是案情有什麼驚人發展，只見證檢調的濫權與可怕。

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