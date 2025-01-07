快訊

傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

「戰隼史上首次」烏克蘭空軍稱F-16一次任務 擊落6枚俄軍飛彈

法官准押邱軍主要理由曝光 手機有遠端操控刪證據可能

聽新聞
0:00 / 0:00

北市參事供京華城資料? 陳智菡稱都是公開資訊轟檢濫權

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨團主任陳智菡。（本報資料照片）
民眾黨團主任陳智菡。（本報資料照片）

民眾黨前主席柯文哲京華城案，檢廉調查發現，北市府參事的前秘書長陳志銘曾於去年4月28日，將京華城相關資料交給民眾黨立院黨團主任陳智菡，晚上還與柯文哲商討因應對策。陳智菡回應，陳志銘沒有給她任何非公開資訊，只有網路上查得到的公開開會紀錄。

陳智菡說，前同事基於同僚情誼，幫忙還原事實，怎麼叫串證？更何況當時京華城案還沒有進入司法調查。她說，北檢恣意妄為把證人的私人訊息放給媒體，再去脈絡化的錯誤解讀，已是公然侵害法治與人權。

陳智菡說，新聞的重點不是案情有什麼驚人發展，只見證檢調的濫權與可怕。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

北市前秘書長將京華城資料交陳智菡 北市：若未經許可追究責任

影／不滿柯文哲被欺 白喊釘孤枝、藍傳要罷免綠委民眾黨尊重

獨／二度羈押後柯文哲首次北所律見 律師團力主抗告

羈押「循環戰」柯文哲態度曖昧 應曉薇、李文宗要抗告

相關新聞

北市參事供京華城資料? 陳智菡稱都是公開資訊轟檢濫權

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，檢廉調查發現，北市府參事的前秘書長陳志銘曾於去年4月28日，將京華城相關資料交給民眾黨立院...

北市前秘書長將京華城資料交陳智菡 北市：若未經許可追究責任

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，檢廉調查發現，北市府參事的前秘書長陳志銘曾於去年4月28日，將京華城相關資料交給民眾黨立院...

民眾黨111上街頭 朱立倫聲援不到場尊重國民黨內自由參與

前民眾黨主席柯文哲再遭羈押禁見，民眾黨11日將號召支持者上街。國民黨今天表示，國民黨主席朱立倫聲援及國民黨捍衛司法正義的...

影／抗議司法不公 民眾黨呼籲公民踴躍參加「111釘孤枝」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案，上周五遭台北地院裁定再度羈押禁見。民眾黨將於1月11日在自由廣場舉行「11...

京華城避成「大巨蛋第二」 游淑慧曝一狀況對地方最不利

京華城後續處理北市副市長李四川下周一、二將開會研議。議會調查小組召集人游淑慧提出市府四點依據可主動撤銷20%容獎。游中午...

議員要求京華城撤銷20%容獎 台北市長蔣萬安：事實到哪處理到哪

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，遭起訴求刑28.5年，議會工務委員會要求市府立即撤銷2022年11月公告的京華城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。