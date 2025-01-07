北市前秘書長將京華城資料交陳智菡 北市：若未經許可追究責任

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，檢廉調查發現，北市府參事的前秘書長陳志銘曾於去年4月28日，將京華城相關資料交給民眾黨立院黨團主任陳智菡，晚上還與柯文哲商討因應對策。北市府副發言人葉向媛表示，市府立場明確，就是全力配合司法調查。

對於市府同仁將京華城資料外流，北市人事處表示，依行政院訂頒的文書處理手冊第69點第1款規定，各機關員工對於機關文書，除經允許公開者外，應保守機密，不得洩漏。如未經許可公開相關資訊，應依公務員服務法及相關懲處規定追究責任。

人事處表示，民眾如需向政府索取資料，應依政府資訊公開法所定程序提出申請，並由機關依規定審核准駁是否提供。

葉向媛表示，目前京華城案相關案件已進入司法階段，市府的立場明確，就是尊重且全力配合司法調查，事實到哪就處理到哪，秉持毋枉毋縱的態度，希望儘快地還原事實、釐清真相。

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