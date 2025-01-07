影／抗議司法不公 民眾黨呼籲公民踴躍參加「111釘孤枝」
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案，上周五遭台北地院裁定再度羈押禁見。民眾黨將於1月11日在自由廣場舉行「111釘孤枝」活動，代理主席黃國昌下午率七名立委赴司法院遞交邀請函，邀請司法院代理院長謝銘洋在司法節當天到現場傾聽民意，並呼籲民眾踴躍參與，抗議綠色威權及司法不公。
黃國昌下午與黨籍立委黃珊珊、麥玉珍、陳昭姿、林國成、張啓楷、吳春城、林憶君前往司法院，邀請司法院代理院長謝銘洋出席「釘孤枝」活動，並公布「給台灣人的一封信」，呼籲民眾1月11日走上街頭，守護台灣民主法治與人權。黃國昌強調，無論是否支持柯文哲，公民必須要站出來，因為這場運動無關乎個人，它所牽涉的是被民進黨踐踏的司法，也是被掌權者重新帶回的獨裁體制。黃國昌表示歡迎所有支持「還我司法正義、拒絕綠色獨裁」訴求的公民，一起響應在自由廣場舉行的「111釘孤枝」活動。
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