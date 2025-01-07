快訊

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

高雄警家是麻將賭場！督察衝現場抓人 記2大過免職

影／抗議司法不公 民眾黨呼籲公民踴躍參加「111釘孤枝」

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
民眾黨即將在1月11日司法節舉行「111釘孤枝」活動，民眾黨代理主席黃國昌（前排左四）及黨籍立委下午在司法院前，呼籲公民站出來，抗議綠色威權及司法不公。記者侯永全／攝影
民眾黨即將在1月11日司法節舉行「111釘孤枝」活動，民眾黨代理主席黃國昌（前排左四）及黨籍立委下午在司法院前，呼籲公民站出來，抗議綠色威權及司法不公。記者侯永全／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城容積、政治獻金弊案，上周五遭台北地院裁定再度羈押禁見。民眾黨將於1月11日在自由廣場舉行「111釘孤枝」活動，代理主席黃國昌下午率七名立委赴司法院遞交邀請函，邀請司法院代理院長謝銘洋在司法節當天到現場傾聽民意，並呼籲民眾踴躍參與，抗議綠色威權及司法不公。

黃國昌下午與黨籍立委黃珊珊、麥玉珍、陳昭姿、林國成、張啓楷、吳春城、林憶君前往司法院，邀請司法院代理院長謝銘洋出席「釘孤枝」活動，並公布「給台灣人的一封信」，呼籲民眾1月11日走上街頭，守護台灣民主法治與人權。黃國昌強調，無論是否支持柯文哲，公民必須要站出來，因為這場運動無關乎個人，它所牽涉的是被民進黨踐踏的司法，也是被掌權者重新帶回的獨裁體制。黃國昌表示歡迎所有支持「還我司法正義、拒絕綠色獨裁」訴求的公民，一起響應在自由廣場舉行的「111釘孤枝」活動。

民眾黨代理主席黃國昌（左三）下午率黨籍立委在司法院前將「111釘孤枝」活動邀請函遞給刑事廳長李釱任（中），呼籲司法院長代理院長謝銘洋共同響應。記者侯永全／攝影
民眾黨代理主席黃國昌（左三）下午率黨籍立委在司法院前將「111釘孤枝」活動邀請函遞給刑事廳長李釱任（中），呼籲司法院長代理院長謝銘洋共同響應。記者侯永全／攝影

京華城 司法院 柯文哲 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

壯世代促進法三讀 吳春城：以產業發展解決高齡問題

綠營諷黃國昌「賣慘」翻車道歉 黃國昌：摧毀基本良善

陳佩琪提告許富舜鄭淑心 黃國昌：尊重依法主張權利

民進黨酸藍白上街「挺貪腐」 黃國昌反嗆賴清德挺吳乃仁

相關新聞

影／抗議司法不公 民眾黨呼籲公民踴躍參加「111釘孤枝」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案，上周五遭台北地院裁定再度羈押禁見。民眾黨將於1月11日在自由廣場舉行「11...

京華城避成大巨蛋第二..游淑慧曝一狀況對地方最不利

京華城後續處理北市副市長李四川下周一、二將開會研議。議會調查小組召集人游淑慧提出市府四點依據可主動撤銷20%容獎。游中午...

議員要求京華城撤銷20%容獎 市長蔣萬安：事實到哪處理到哪

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，遭起訴求刑28.5年，議會工務委員會要求市府立即撤銷2022年11月公告的京華城...

影／不滿柯文哲被欺 白喊釘孤枝、藍傳要罷免綠委民眾黨尊重

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案遭台北地檢署起訴，台北地院上周五裁定羈押禁見，民眾黨發起11日至自由廣場「釘...

獨／二度羈押後柯文哲首次北所律見 律師團力主抗告

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲因京華城及政治獻金案，這個月2日經檢方抗告，由交保、加保逆轉為再度羈押禁見。今天上午其律...

羈押「循環戰」柯文哲態度曖昧 應曉薇、李文宗要抗告

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日由交保、再加保改為裁定羈押禁見，威京集團主席沈慶京率先抗告；台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。