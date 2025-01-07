京華城避成「大巨蛋第二」 游淑慧曝一狀況對地方最不利
京華城後續處理北市副市長李四川下周一、二將開會研議。議會調查小組召集人游淑慧提出市府四點依據可主動撤銷20%容獎。游中午受訪說，她聽說鼎越原有在思考請示沈慶京，但沈具保時間短，給鼎越一點時間，因這是對市府、京華城、地方都最有利方式。
游淑慧說，京華城主動願意放棄20%容積獎勵是還來得及的，市府下周就會宣布後續決策，不要一直用停工的方式拖時間，對雙方來說都未必有利，對地方也是不利的。
游淑慧今天受訪也表示，如果市府被動停工到司法定讞，案件可能長達十年，這麼大面積的量體空地，鋼筋水泥裸露個十年，就會被外界認為是大巨蛋第二、爛尾樓，讓它在那邊長達十年，對市府觀感當然不好，對鼎越來說，它的財務負擔也相當沈重。
游說，大家都不希望看到這樣，最好的方式應該是市府將主動權掌握在手上，握有四項依據，這一顆球是由市府拋出，就看鼎越要不要接。事實上副市長李四川一、兩個月前，就曾經拋出這一顆球，已經呼籲鼎越公司主動放棄20%容積獎勵，一切工程還可以繼續蓋下去，可惜當時鼎越沒有接住第一個球，希望市府再拋出第二顆球，主動來變更建照放棄20%容積獎勵。
游淑慧提出市府四點依據是認定都市計畫有瑕疵，可主動撤銷京華城20%容獎。一是京華城案已有公務員認罪；二，去年初監察院也有調查報告糾正；三，先前的都委會許多委員對都市計畫20%容獎也持反對意見，形同共識決是假的。
第四點，原本只有土地權利關係人才可以依都市計畫法24條申請，但當時京華城已把土地賣掉，利用過戶空檔，欺瞞都發局用土地權利關係人身分申請，但實質已非實質土地權利關係人，違反都市計畫精神。
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