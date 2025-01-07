議員要求京華城撤銷20%容獎 台北市長蔣萬安：事實到哪處理到哪

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，遭起訴求刑28.5年，議會工務委員會要求市府立即撤銷2022年11月公告的京華城都市計畫，廢止20%違法容積。市長蔣萬安今表示，市府近期就會召開跨局處專家及學者會議，「事實到哪，就處理到哪」

蔣萬安今天中午赴議會國民黨團大會溝通重大施政案，除了被擱置的預算案，今天中午也討論京華城容積案審議意見，由於議會工務委員會的綜合決議，認為京華城土地違法容積獎勵案經檢察官今年12月26日提起公訴，京華城取得都市計畫涉嫌以違法方式通過，建議北市府立即撤銷2022年11月公告的西松段三小段156地號的都市計畫，回歸原都市計畫。

對於京華城案後續，蔣萬安黨團大會後受訪表示，市府近期就會召開跨局處專家及學者會議，針對京華城後續做一個處理，市府的立場就是「事實到哪，就處理到哪。」

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