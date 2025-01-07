影／不滿柯文哲被欺 白喊釘孤枝、藍傳要罷免綠委民眾黨尊重

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案遭台北地檢署起訴，台北地院上周五裁定羈押禁見，民眾黨發起11日至自由廣場「釘孤枝」活動，代理主席、立委黃國昌下午率7名立委至司法院遞交邀請函，邀請司法院代理院長謝銘洋在司法節一起上街「傾聽民意」，邀請函由司法院刑事廳廳長李釱任代表接受。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘揚言罷免立法院正副院長韓國瑜與江啟臣，以及41席國民黨區域立委，國民黨團也放話要罷免38位民進黨區域立委，民眾黨是否贊成？黃國昌先是質疑民進黨到底把罷免制度看成什麼？一下子賴清德總統表示說要邀立法院長韓國瑜喝咖啡，但柯建銘又要罷免韓國瑜，台灣人很混亂，民進黨既然執政就好好執政，不要執政無能就撕裂台灣社會、維持自己的政治利益，賴應出來和民眾說清楚講明白；民眾黨尊重國民黨的決策，「種什麼因得什麼果」。

包括吳春城、麥玉珍、黃珊珊、陳昭姿、林國成、張啓楷、林憶君等立委都出席這場活動。林國成表示，檢察官押人取供，他們期待法院能成為保護人權的最後一道防線，移審後北院也曾兩度釋放柯，但檢察官不一次攤開所有證據，而是一次次、一點點的放出證據，「這種什麼檢察官？」，但一審法官最後迫於無奈、尊重審級制度，最後裁定押人。林呼籲大家1月11日出來和司法院「釘孤枝」，要賴總統不要躲在後面、用政治的手欺壓柯文哲。

民眾黨表示，民主法治是這個國度所有成員共同擁有的資產與權利，這是由一群不分黨派的民主鬥士，經過血淚抗爭、努力掙脫戒嚴的枷鎖，讓台灣從威權中被釋放，使台灣擁有民主、法治、多元、開放的社會；然而好不容易結下的民主果實，卻在不知不覺中，被新生的威權的蛀蟲腐蝕，民主出現裂縫，讓威權的幽靈悄悄潛回其中。當年誇言代表了所有人民進行抗爭的綠色政黨，如今成為掌權者後，率領著自己的黨羽和鷹犬，配合黨、檢、媒的聯手合演，讓司法審判變成「看人辦案」、讓正義的輕重緩急錯置扭曲、讓司法的天秤傾倒，用濫權濫訴將人囚禁、汙衊、打壓。

民眾黨指柯文哲在2坪不到的狹小空間，忍受昏暗陰冷的環境，等待真相被查明，沒有憤怒、沒有怨懟，只求公平審理的機會。然而，柯的存在對新生的威權集團便是威脅，他的自由被剝奪，綠色大刀對他千刀萬剮，將民主引以為傲的法治與人權破壞殆盡。

民眾黨批賴清德總統為鞏固權力核心，「順我者生、逆我者亡」，毫不遮掩將政治黑手介入司法，破壞司法正義、踐踏人權法治，他們不會就這樣算了。

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