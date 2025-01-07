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不能再讓他任性！柯文哲二度羈押後首次北所律見 律師團力主抗告

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獨／二度羈押後柯文哲首次北所律見 律師團力主抗告

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
台北市前市長柯文哲二度遭押，今天稍早委任律師鄭深元首度前往台北看守所律見。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲二度遭押，今天稍早委任律師鄭深元首度前往台北看守所律見。記者曾原信／攝影

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲京華城及政治獻金案，這個月2日經檢方抗告，由交保、加保逆轉為再度羈押禁見。今天上午其律師鄭深元，在柯二度羈押後，首度進入台北看守所律見。

據了解，柯文哲律師團鄭深元、陸正義、蕭奕弘經上周末密集磋商，已取得共識，將「強烈建議」柯文哲提起抗告，今天由鄭深元代表律師團到北所與柯溝通，因為下周一就是抗告最後期限，柯必須盡速做出決定。

知情人士指出，律師團力主柯文哲要抗告主要分為兩個層面，首先是訴訟層面，因為以往起訴後羈押的都是殺人、強盜等重罪，柯文哲目前涉犯的貪汙、圖利、公益侵占罪，幾乎從來沒有起訴後仍被羈押的前例。

有人會舉當年前總統陳水扁為例，表示當時扁也是起訴後繼續羈押，但當時扁家是因為遭特偵組在國內起出大量現金、珠寶等賄款才續押，但柯文哲目前遭查扣的錢，就連是賄款或政治獻金，將來在法庭上都還有得爭執。

其次是政治層面，知情人士表示，按照目前檢方態度，若柯文哲不抗告，恐怕會一直押到一審期滿的15個月，而不是偵查期間的4個月，若他消失這麼長的時間，再加上各界繪聲繪影，恐讓民眾形成他確實有收賄的錯誤刻板印象，因此這次不能再任由柯文哲任性，試圖用坦蕩蕩的態度和官司正面對決。

台北市前市長柯文哲二度遭押，今天稍早委任律師鄭深元首度前往台北看守所律見。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲二度遭押，今天稍早委任律師鄭深元首度前往台北看守所律見。記者曾原信／攝影

京華城 柯文哲

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