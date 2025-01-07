羈押「循環戰」柯文哲態度曖昧 應曉薇、李文宗要抗告

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日由交保、再加保改為裁定羈押禁見，威京集團主席沈慶京率先抗告；台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗的辯護人今相繼表態將抗告，目前剩柯文哲部分曖昧。

柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4名羈押被告，上月26日起訴、移審，合議庭2度裁定4人交保，檢方都抗告；本月2日，台北地院合議庭「尊重審級」裁定4人全部羈押禁見，現在已有3人表意要抗告，案子陷入羈不羈押的程序循環。

據了解，應曉薇及其委任律師認為，法官既已2度裁定應女以1500萬元、3000萬元交保，代表法官認為審判可以進行，卻再度更改裁定為羈押禁見，預計今天、明天會就羈押禁見裁定提起抗告。

另方面，李文宗的律師認為，李已加碼為以2000萬元交保，即足擔保李日後會如期到庭接受審判，法院裁定李再羈押，於法理不合，也會在法定期限內提出抗告，以維持被告在接受審判時與檢察官武器平等。

至於柯文哲部分，柯的委任律師鄭深元於柯再羈押首日，表示要與柯研議是否抗告。柯去年9月偵查中裁定羈押禁見，曾表示給檢方2個月偵查、放棄抗告權，如今案件起訴已不能同日而語，柯歷經「三溫暖」式司法處遇是否抗告？有待柯最後抉擇。

台北地院受理京華城、政治獻金案被告抗告事宜，因台灣高等法院要求紙本卷宗、不要電子卷證，且如果個別送高院，因分案之故會造成「不同法官審同案」，訴訟層次更複雜，再加上影印卷證工事頗多，合議庭決定統一處理。 柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片 台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

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