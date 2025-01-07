快訊

傳王定宇不滿柯建銘外流團購消息 徐巧芯：老綠男為我吵架

烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

一殯拆完先曬地…里長爆黃仁勳看上 房市專家吐槽：八點檔都不敢這樣寫

聽新聞
0:00 / 0:00

羈押「循環戰」柯文哲態度曖昧 應曉薇、李文宗要抗告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日由交保、再加保改為裁定羈押禁見，威京集團主席沈慶京率先抗告；台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗的辯護人今相繼表態將抗告，目前剩柯文哲部分曖昧。

柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4名羈押被告，上月26日起訴、移審，合議庭2度裁定4人交保，檢方都抗告；本月2日，台北地院合議庭「尊重審級」裁定4人全部羈押禁見，現在已有3人表意要抗告，案子陷入羈不羈押的程序循環。

據了解，應曉薇及其委任律師認為，法官既已2度裁定應女以1500萬元、3000萬元交保，代表法官認為審判可以進行，卻再度更改裁定為羈押禁見，預計今天、明天會就羈押禁見裁定提起抗告。

另方面，李文宗的律師認為，李已加碼為以2000萬元交保，即足擔保李日後會如期到庭接受審判，法院裁定李再羈押，於法理不合，也會在法定期限內提出抗告，以維持被告在接受審判時與檢察官武器平等。

至於柯文哲部分，柯的委任律師鄭深元於柯再羈押首日，表示要與柯研議是否抗告。柯去年9月偵查中裁定羈押禁見，曾表示給檢方2個月偵查、放棄抗告權，如今案件起訴已不能同日而語，柯歷經「三溫暖」式司法處遇是否抗告？有待柯最後抉擇。

台北地院受理京華城、政治獻金案被告抗告事宜，因台灣高等法院要求紙本卷宗、不要電子卷證，且如果個別送高院，因分案之故會造成「不同法官審同案」，訴訟層次更複雜，再加上影印卷證工事頗多，合議庭決定統一處理。

柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片
柯辦前主任李文宗。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

京華城 柯文哲

延伸閱讀

木可內帳「死棋」遭指認罪 陳智菡：證明柯文哲不知情

藍白遊行抗議司法 綠列貪汙名單批荒謬

沈慶京抗告案何時送高院？ 合議庭：4人到齊或有人放棄才處理

柯文哲遭指把政治獻金帶回家 陳佩琪喊告許富舜鄭淑心

相關新聞

獨／京華城解套？ 游淑慧曝蔣萬安握有四依據可撤銷20%容獎

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等遭起訴求刑28.5年，羈押中。京華城是否停工、撤銷20%容獎等後續，市府由副市長李四...

羈押「循環戰」柯文哲態度曖昧 應曉薇、李文宗要抗告

涉京華城、政治獻金案的民眾黨前主席柯文哲等4人本月2日由交保、再加保改為裁定羈押禁見，威京集團主席沈慶京率先抗告；台北市...

木可內帳「死棋」遭指認罪 陳智菡：證明柯文哲不知情

民眾黨前主席柯文哲身陷政治獻金案、京華城容積弊案，傳出去年8月就認為木可公司內帳是「死棋」，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今...

北市府將開會討論京華城20%容獎 議員曝兩版本走向

民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金等案遭裁定羈押，北市府日前由副市長李四川組成「京華城容獎違失調查小組」將於9日前舉行調...

周六「釘孤枝」抗議 白營邀司院代院長上街

民眾黨代理主席黃國昌號召支持者周六上街「釘孤枝」抗議司法不公，今天將帶著邀請函，親自邀請司法院代理院長，在一月十一日司法...

反駁獻金指控／陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭起訴，昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心接連提出相關指控，柯文哲妻子陳佩琪昨表示，經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。