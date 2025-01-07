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木可內帳「死棋」遭指認罪 陳智菡：證明柯文哲不知情

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲被羈押，周刊報導民眾黨立法院黨團主任陳智菡認為木可內帳「幾乎是死棋」。陳智菡上午表示，週刊放出東拼西湊的簡訊做政治追殺，感謝北檢公開訊息公開，「足以證明柯文哲主席從頭到尾都不知情」。記者曾吉松／攝影
民眾黨前主席柯文哲被羈押，周刊報導民眾黨立法院黨團主任陳智菡認為木可內帳「幾乎是死棋」。陳智菡上午表示，週刊放出東拼西湊的簡訊做政治追殺，感謝北檢公開訊息公開，「足以證明柯文哲主席從頭到尾都不知情」。記者曾吉松／攝影

民眾黨前主席柯文哲身陷政治獻金案、京華城容積弊案，傳出去年8月就認為木可公司內帳是「死棋」，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，檢方應該在法庭上出示證據，而不是透過媒體周刊，相關簡訊也足以證明柯文哲「從頭到尾都不知情」。

媒體報導，柯文哲歷經3次羈押庭攻防，上周被裁定羈押禁見3個月，辯護律師團隊正在擬定法庭戰答辯，柯文哲在去年8月與陳智菡討論偵訊應答方向，當時就認為木可公司內帳是「死棋」，而這種說法也等同認罪。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，陳智菡受訪時表示，台北地檢署配合媒體進行政治追殺，檢方應該在法庭上出示證據，而不是透過鏡週刊，相關簡訊既沒有出現在起訴書，也沒有出現在檢察官抗告的法庭庭訊，如今內容卻流到媒體手上，豈非涉及妨害秘密及偵查不公開，「難道是鏡週刊記者到檢察官辦公室看到的？」

陳智菡強調，柯文哲本次被羈押的理由並非串證，而是因為尊重審級制度的壓力，台北地檢署想要洗民眾的記憶，鏡週刊幫忙放出東拼西湊的簡訊，然而相關內容足以證明柯文哲「從頭到尾都不知情」，查帳小組確實看到木可公司跟競選總部的財務不尋常，因此才會進一步詢問競總財務長李文宗，以便如實向柯文哲報告。

陳智菡批評，鏡週刊配合台北地檢署，進行無止境的政治追殺，不斷釋出錯次資訊，片面誤導大眾，近乎到了變態的程度，窮盡一切毀滅柯文哲。

有關木可公司450萬元金流去向，陳智菡則說，相關捐款早在去年8月完成，媒體持續編造故事，民眾黨分別捐贈7個慈善團體，合計450萬元。

陳智菡強調，民眾黨公布白紙黑字匯款單，足以證明相關指控全是錯誤報導，意圖繼續進行人格毀滅，而媒體出示所謂的證據，其實有非常多錯誤報導，足以影響法官心證，甚至引導輿論殺人，再次呼籲媒體善盡第四權責任，同時要求鏡週刊立刻澄清。

有關木可公司450萬元肖像授權金去向，民眾黨在去年8月分別捐贈7個慈善團體。圖／台灣民眾黨提供
有關木可公司450萬元肖像授權金去向，民眾黨在去年8月分別捐贈7個慈善團體。圖／台灣民眾黨提供

京華城 柯文哲

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