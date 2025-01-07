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稱木可內帳「死棋」 陳智菡批週刊配合北檢追殺

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲被羈押，週刊報導民眾黨立法院黨團主任陳智菡認為木可內帳「幾乎是死棋」。陳智菡上午表示週刊放出東拼西湊的簡訊做政治追殺，但她也感謝北檢現在把這些訊息公開，「這足以證明柯文哲主席從頭到尾都不知情」。記者曾吉松／攝影
民眾黨前主席柯文哲被羈押，週刊報導民眾黨立法院黨團主任陳智菡認為木可內帳「幾乎是死棋」。陳智菡上午表示週刊放出東拼西湊的簡訊做政治追殺，但她也感謝北檢現在把這些訊息公開，「這足以證明柯文哲主席從頭到尾都不知情」。記者曾吉松／攝影

民眾黨前主席柯文哲被羈押，週刊報導民眾黨立法院黨團主任陳智菡曾傳訊柯文哲，稱前競總財務長李文宗指競總收入10%是政治獻金，因此認為木可內帳「幾乎是死棋」。

陳智菡上午表示週刊放出東拼西湊的簡訊做政治追殺，但她也感謝北檢現在把這些訊息公開，「這足以證明柯文哲主席從頭到尾都不知情」。

民眾黨前主席柯文哲被羈押，週刊報導民眾黨立法院黨團主任陳智菡認為木可內帳「幾乎是死棋」。陳智菡上午表示週刊放出東拼西湊的簡訊做政治追殺，但她也感謝北檢現在把這些訊息公開，「這足以證明柯文哲主席從頭到尾都不知情」。記者曾吉松／攝影
民眾黨前主席柯文哲被羈押，週刊報導民眾黨立法院黨團主任陳智菡認為木可內帳「幾乎是死棋」。陳智菡上午表示週刊放出東拼西湊的簡訊做政治追殺，但她也感謝北檢現在把這些訊息公開，「這足以證明柯文哲主席從頭到尾都不知情」。記者曾吉松／攝影

京華城 柯文哲

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