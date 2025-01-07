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北市府將開會討論京華城20%容獎 議員曝兩版本走向

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
京華城是否停工、撤銷20%容獎等後續，本月9日前市府將舉行第一次會議，若有結論最快一個月內就能決議。圖／聯合報系資料照
京華城是否停工、撤銷20%容獎等後續，本月9日前市府將舉行第一次會議，若有結論最快一個月內就能決議。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金等案遭裁定羈押，北市府日前由副市長李四川組成「京華城容獎違失調查小組」將於9日前舉行調查會議，討論京華城20%容獎是否有疑慮。北市議員曾獻瑩今曝光會議兩種走向，一種就是撤回勒令停工，另一種則是保留至定讞，但由於土地仍是假扣押狀態，北市府還是會停止施工勘驗。

京華城案上月26日起訴，北市府日前承諾會在起後兩個禮拜內舉行調查小組會議，等於本月9日前將舉行第一次會議，若有結論最快一個月內就能決議京華城20%容獎是否撤銷。

曾獻瑩表示，若調查小組根據目前檢方起訴證據及手上掌握的資料，有信心京華城容獎明確違法將駁回京華城細部計畫，京華城20%的容獎將被撤回，並由建管處依法勒令停工，第二種情況若調查小組認為京華城案仍有可議之處，將等到案件由法院定讞後，再對京華城容積議處，鼎越將保有20%的容積獎勵直到判決定讞，但北市府仍停止施工勘驗。

曾獻瑩表示，這兩種結果主要是考量後續可能面對的求償訴頌，市府立場必須考量勝訴最大可能性。一旦調查小組駁回目前京華城細部計畫，20%的容積獎勵被撤消，鼎越需重新提交符合都發局規範的都市計畫，新的都計將依照560%容積規畫。

京華城 柯文哲

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