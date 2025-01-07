獨／京華城解套？ 游淑慧曝蔣萬安握有四依據可撤銷20%容獎

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等遭起訴求刑28.5年，羈押中。京華城是否停工、撤銷20%容獎等後續，市府由副市長李四川召集會議研議。議會調查小組召集人游淑慧認為，市府有四點依據可認定京華城都市計畫有重大瑕疵，主動撤銷20%容獎。

「北市府應該將主動權抓在手上。」游淑慧認為，市府有四點依據認定都市計畫有瑕疵，可以主動撤銷京華城20%容獎。一是京華城案已有公務員認罪；第二，去年初監察院也有調查報告糾正；第三，先前的都委會許多委員對都市計畫20%容獎也持反對意見，形同共識決是假的。

第四點，原本只有土地權利關係人才可以依都市計畫法24條申請，但當時京華城已把土地賣掉，利用過戶空檔，欺瞞都發局用土地權利關係人身分申請，但實質已非實質土地權利關係人，違反都市計畫精神。

游認為，北市府可以依據這四點，認定京華城的都市計畫有重大瑕疵，應該可以主動撤銷。當然京華城後續也可能提救濟，這也是對方的權利。

游淑慧認為，不能讓京華城案變成未定狀態，不然就會變成「蔣萬安任內的大巨蛋」。只有市府撤銷京華城的都市計畫20%容積獎勵，京華城現在的建照就會無效，對方目前也有兩條路，一是自己放棄20%容獎、來辦理建照變更；另一條路是打行政訴訟，但行政訴訟也會看司法判決進度，京華城也可能認為行政訴訟曠日廢時，會願意放棄20%容獎申請建照變更，就能繼續蓋下去。

游淑慧說，她先前問法務局，法務局評估京華城容獎20%，若違法就是至始無效；另一是認定重大瑕疵，就是撤銷目前細部計畫回到原點，鼎越未來可以依都市計畫法24條另行申請。至於柯文哲與沈慶京有沒有圖利貪汙，這是法官要判的事情，不過針對京華城後續，北市府可以依重大瑕疵來處理。

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