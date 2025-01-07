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周六「釘孤枝」抗議 白營邀司院代院長上街

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷林銘翰蔣永佑／台北報導

民眾黨代理主席黃國昌號召支持者周六上街「釘孤枝」抗議司法不公，今天將帶著邀請函，親自邀請司法院代理院長，在一月十一日司法節當天一起上街，傾聽民意，回應訴求。

對於國民黨主席朱立倫聲援民眾黨「釘孤枝」活動抗議司法不公，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示樂見，並呼籲藍白合作須超前部署。

但民進黨發言人吳崢昨羅列藍白涉貪政要，譴責藍白是破壞司法元凶，卻要聯手上街抗議力挺貪腐，令人不恥。

對民進黨批評「藍白聯手上街挺貪腐」，黃國昌反嗆民進黨，要指控在野黨挺貪腐，先回頭看看自家黨主席：真正力挺判刑確定的貪瀆犯的人叫賴清德，「他不是要幫（前新潮流系大老）吳乃仁的清白背書、有罪確定就要退出政壇嗎？」

京華城 柯文哲

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