聽新聞
0:00 / 0:00
反駁獻金指控／陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心
民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭起訴，昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心接連提出相關指控，柯文哲妻子陳佩琪昨表示，經過向監察院取得憑證，可證明許富舜等人所言不實，準備提告加重誹謗罪和民事求償。
至於柯文哲等四名在押被告本月二日裁定羈押禁見，合議庭決定等四人法定抗告截止日到期，再「一併」將抗告案送台灣高等法院，如截止日前四人抗告案「到齊」，則提前將抗告案移交高院。
民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天代轉陳佩琪回應，許富舜前天並未提出證據，只請記者聯繫牙醫史書華，聲稱對方捐款十萬元，沒有拿到收據非常生氣；經過查證，二○一四年五月廿日，史書華捐贈柯文哲十萬元，當年會計在五月廿八日寄出收據，並在五月卅日打電話確認本人收到，經過取得實體憑證，可以證明許富舜等人所言不實。
👉柯文哲起訴熱話題
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言