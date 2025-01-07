反駁獻金指控／陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭起訴，昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心接連提出相關指控，柯文哲妻子陳佩琪昨表示，經過向監察院取得憑證，可證明許富舜等人所言不實，準備提告加重誹謗罪和民事求償。

至於柯文哲等四名在押被告本月二日裁定羈押禁見，合議庭決定等四人法定抗告截止日到期，再「一併」將抗告案送台灣高等法院，如截止日前四人抗告案「到齊」，則提前將抗告案移交高院。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天代轉陳佩琪回應，許富舜前天並未提出證據，只請記者聯繫牙醫史書華，聲稱對方捐款十萬元，沒有拿到收據非常生氣；經過查證，二○一四年五月廿日，史書華捐贈柯文哲十萬元，當年會計在五月廿八日寄出收據，並在五月卅日打電話確認本人收到，經過取得實體憑證，可以證明許富舜等人所言不實。

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