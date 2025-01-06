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民眾黨「釘孤支」中彰投報名秒殺 彰化追加兩遊覽車仍爆滿
台灣民眾黨前黨主席柯文哲三進二出看守所，白色力量支持者群情激憤，民眾黨彰化縣黨部每天4至5人申請入黨，本（1）月11日「釘孤支」活動兩輛遊覽車報名秒殺，追加兩輛也滿額，今調不到遊覽車，改請「小草們」共乘或搭乘公共運具北上。
民眾黨彰化縣黨部主任委員張雪如今指出，自從「阿背」進出看守所，交保金提高到7千萬元還戴電子腳銬又被關進去，支持者對政府的玩弄手法感到憤怒，熱烈響應釘孤支活動，上周六中、彰、投三縣市的縣市黨部預定遊覽車數座位全滿額，彰化縣黨部追加兩輛車也滿了，今到中午都調不到遊覽車。
「公道自在人心。」張雪如說，「阿背」被起訴多項罪名，檢調卻找不出明確證據，社會大眾看到眼裡，民眾黨支持者更是點滴在心頭，「阿背」第一次交保出來，彰化縣黨的入黨詢問熱度上升，每天4至5人申請入黨，10多人詢問重新入黨及成為終身黨員的辦法，紛紛補繳黨費和入黨要當民眾黨的堅強後盾。
張雪如表示，截至目前彰化縣黨部還沒租到第五輛遊覽車，如要參加釘孤支活動，支持者必須自行前往，為節能減碳最好共乘或搭乘公共運輸工具，期待支持社會公理和正義的民眾1月11日台北見。
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