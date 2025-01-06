藍白遊行抗議司法 綠列貪汙名單批荒謬

「民眾黨主席柯文哲、立委高虹安，國民黨宜蘭縣長林姿妙與市議員應曉薇...不是被起訴就是遭判有罪，藍白還有臉說司法不公？」針對藍、白11日將配合民眾黨發動遊行，民進黨發言人吳崢6日於記者會回應，兩黨不好好檢討並避免類似狀況再發生，卻還要對司法施壓，盼藍白不要號召群眾遊行，破壞司法的獨立運作。

藍白其實互相揭發

民眾黨將於11日司法節舉辦遊行，聲援因京華城案再次遭到羈押的黨主席柯文哲，國民黨主席朱立倫也號召民眾聲援。對此，民進黨發言人吳崢、卓冠廷6日於黨部召開記者會，吳崢不滿指出，民眾黨說要對抗綠色威權、司法不公，卻又說不清楚是哪個案件與環節干涉，莫名指控讓人相當傻眼。

卓冠廷批評，藍白其實只想要透過遊行互相掩飾貪腐，國民黨指控民進黨對在野黨領袖與縣市首長進行政治追殺，但柯文哲的京華城案，是國民黨市議員游淑慧擔任召集人、前台北市長郝龍斌還說京華城容積率840%「前無古人」，至於柯的政治獻金案是藍營市議員鍾小平告發，而林姿妙的貪污則是民眾黨前立委陳琬惠告發。

呼籲藍白自我反省

「藍白核心黨員貪汙不檢討就算了，還要上街攻擊司法？」卓冠廷表示，威京集團主席沈慶京是國民黨前中常委，與應曉薇關係密切，兩人還被拍到一起搭飛機，若真是司法不公，為何沈要將錢匯到應曉薇的5個協會，相關金流非常清楚，而國民黨市議員陳重文在台智光監視器案已經自行認罪，難道這也是司法不公？

吳崢呼籲，藍白面臨黨內貪汙頻傳，國會擴權法案遭判違憲，不是自我反省、檢討，約束黨員行為，還要號召群眾抗議，看來只要顏色對了，就沒有貪汙，呼籲藍白兩黨不要再鬧，也別再破壞司法獨立運作，否則11日的上街就是「遊行挺貪汙」。

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